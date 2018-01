UNA VITA Nuovi problemi per Pablo: il marito di Leonor rischia la pena di morte! (Anticipazioni 23 gennaio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 23 gennaio: una nuova testimonianza incastra Pablo che ora rischia la pena di morte o l'ergastolo per l'omicidio di Guadalupe.

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Non ci sarà un solo giorno di pace nelle trame di Una Vita, la telenovela spagnola in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 su Canale 5. Si ripartirà infatti dalle sorti di Pablo, accusato di avere ucciso la madre Guadalupe. Il piano di Ursula, che in questo modo allontanerà da sè i sospetti su quanto accaduto, proseguirà come da lei sperato e si aggiungerà oggi di una nuova testimonianza che potrebbe risultare decisiva per il marito di Leonor: Beltran, interrogato dalla Polizia, confermerà l'astio tra madre e figlio, mettendo Pablo in una situazione molto pericolosa. Nonostante la sua totale estraneità ai fatti, il fratello di Manuela rischierà ora la peggiore condanna possibile ovvero la pena di morte. Mauro sarà uno dei pochi a credere nella sua innocenza ma avrà altro a cui pensare: considerando le dichiarazioni di Teresa, sarà presto costretto a lasciare il commissariato e a trasferirsi a Santander, unica possibilità per lui per non perdere il posto di lavoro.

Una Vita: Cayetana in preda ad una nuova crisi di nervi

Nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio si tornerà a parlare della nuova crisi di nervi della quale resterà vittima Cayetana. La donna ascolterà una conversazione tra Teresa e Fabiana e apprenderà di essersi sbagliata sulle sorti di German e Carlota: a differenza di quanto da lei pensato, la figlia e il marito non torneranno a prenderla! Sarà difficile per Teresa riuscire a tranquillizzarla, ottenendo la fiducia dell'amica che non riuscirà a ricordare molti aspetti del suo passato, in primis il legame con Fabiana (che riterrà una semplice domestica). Insieme alle vicende degli storici abitanti di Acacias 38, risentiremo parlare di Arturo Valverde, l'autoritario personaggio che ha fatto capolino la scorsa settimana insieme alla figlia Elvira. Alcuni misteriosi individui faranno irruzione nel quartiere alla sua ricerca: cosa avranno in mente? Saranno portatori di nuovi problemi?

