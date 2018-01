Uomini e Donne/ Anticipazioni: Tina e Giorgio hanno una storia? Chicco Nalli rompe il silenzio (Trono Over)

23 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono over

Tina Cipollari sta con Giorgio Manetti? La notizia bomba sta facendo il giro della rete ancor di più del suo divorzio da Chicco Nalli. La burrosa opinionista TV, non ha mai nascosto la stima nutrita per il bel gabbiano toscano tanto che, proprio Gemma Galgani in più di una occasione aveva paventato l’ipotesi di una loro relazione segreta. In funzione di questo e di taluni avvistamenti sospetti, è anche arrivata la notizia direttamente da un settimanale che si occupa di gossip e televisione, Spy. I due partecipanti del trono over di Uomini e Donne, si incontrerebbero in segreto a Viterbo. Ma non finisce qui. Sempre secondo le indiscrezioni di web e giornali, pare che i due siano stati avvistati da soli prima in un ristorante del posto e poi alle terme per un pomeriggio di totale relax. A smentire l’indiscrezione però, ci ha pensato proprio Giorgio Manetti: “Fra Tina e me non c’è una relazione: mancano le basi” ha dichiarato al settimanale DiPiù.

Tina sta con Giorgio? Le parole di Chicco Nalli

La potenziale relazione con la burrosa Tina quindi, è stata smentita sul nascere proprio dal cavaliere toscano. Giorgio infatti, ha poi precisato: “Non sarebbe il momento adatto. Tina si sta lasciando alle spalle un matrimonio da cui ha avuto tre splendidi figli”. Dopo il chiarimento sul loro rapporto, non sono comunque mancati gli attestati di stima nei confronti dell’ex vamp: “Credo proprio che Tina, in un frangente così delicato, abbia altro per la testa. Ma spero di restare in contatto con lei anche dopo la mia esperienza a Uomini e Donne perché lei è una donna straordinaria. Forse non tutti lo immaginano, sentendo i giudizi pepati che dà in tv, ma Tina è la persona più buona e sensibile che esista: ha un cuore d’oro”. Dopo molto silenzio, anche l’ex di Tina si è concesso alla stampa. Intervistato da Radiochat, ha infatti ufficializzato la rottura: “Da un po’ di tempo - ha confessato Chicco Nalli - le cose non andavano come dovevano ma abbiamo provato a resistere per amore dei nostri figli. Da persone adulte e in piena serenità, avendo ponderato le varie ipotesi, abbiamo deciso di separarci. Al momento siamo separati in casa e fortunatamente posso ancora stare vicino ai miei tre figli: Mattias di 14 anni, Francesco di 11 e Gianluca di 10, che pur non accettando di buon grado la decisione dei genitori, hanno finito per comprenderla", ha chiosato.

