Uomini e Donne/ Anticipazioni: che fine ha fatto Paolo? Tante eliminazioni per Sara e Nilufar (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news Trono Classico: mistero su Paolo Crivellin, che fine ha fatto il tronista? Sara e Nilufar scelgono di eliminare diversi corteggiatori.

23 gennaio 2018 Valentina Gambino

Uomini e Donne, trono classico

Paolo Crivellin è stato avvistato in quel di Torino in compagnia del suo cane: come mai non era presente durante la scorsa registrazione? Questo è l'interrogativo della rete dopo aver ricevuto le particolareggiate anticipazioni del trono classico. Il ragazzo, ad un passo dalla decisione finale, ha preferito non scegliere oppure è ancora in alto mare? Una cosa è certa: nell'ultima puntata di Uomini e Donne registrata negli Studi Elios, il ragazzo era assente. Anche le sue corteggiatrici non erano presenti e la stessa Angela, ha pensato bene di postare una canzone tramite le Stories di Instagram poi successivamente cancellata. Qual è il mistero che vige sovrano dietro questa decisione? Paolo ha scelto e non si è comportato bene? Il tronista confuso non ha voluto prendere una decisione? Oppure Maria De Filippi gli sta regalando del tempo per poterci pensare? Le domande sono tantissima ma - ad oggi - quelle che mancano sono le risposte possibili. Intanto, gli altri troni vanno faticosamente avanti e, nonostante alcune nuove dinamiche, questo anno il trono classico procede a rilento e senza grandi esiti positivi.

Tante eliminazioni e il “mistero” di Paolo: che fine ha fatto?

Tutti gli attuali tronisti di Uomini e Donne, durante l'ultima registrazione in studio hanno avuto modo di eliminare qualcuno. Nilufar per esempio, ha mandato via sia Francesco che Giacomo. Gianni Sperti poi, ha avuto modo di fare arrivare una scottante segnalazione su Marta e il buon Nicolò Brigante pare non averla presa molto bene. Dopo una dura discussione anche dietro le quinte, ha preferito mandare via la sua corteggiatrice. Tra le novità "sconvolgenti", Lorenzo Riccardi ha preferito finalmente corteggiare Nilufar, sotto gli occhi increduli di Sara. Anche la Addati ha mostrato un poco di confusione, affermando che a questo punto terrà il corteggiatore sotto controllo. Ed intanto, anche Emanuele Trimarchi ha ricevuto il benservito da parte di Sara, per mancanza di effettiva attrazione. Tra la Affi Fella e Nicolò Fabbri invece, alcuni passi in avanti con una bella esterna ricordando Temptation Island. Attualmente però, l’attenzione massima rimane comunque riservata a Paolo Crivellin.

