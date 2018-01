Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico: Mariano Catanzaro è il nuovo tronista! (23 gennaio)

Uomini e Donne, oggi 23 gennaio 2018 in onda il Trono Classico. Maria De Filippi annuncia e fa entrare il nuovo tronista: lui è Mariano Catanzaro!

23 gennaio 2018 Anna Montesano

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

La nuova puntata di Uomini e Donne sarà ricca di colpi di scena. In onda va infatti la seconda parte del Trono Classico che vede l'arrivo in studio di un nuovo tronista che non è proprio un volto sconosciuto al pubblico. Lui è Mariano Catanzaro, ma prima del suo ingresso in studio si riparte con le ultime battute delle due troniste, Nilufar e Sara, e da quest'ultima che dichiara di sentire la mancanza di Lorenzo Riccardi, dichiarazione che scatena l'uscita dallo studio di Emanuele che poi rientra quando la Affi Fella scoppia in lacrime a causa di alcune dichiarazioni della De Filippi. L'atmosfera finalmente si stempera con l'ingresso in studio di Mariano, che entra in studio visibilmente imbarazzato con un regalo per Maria: la statuetta del Presepe, raffigurante la conduttrice, realizzata a Napoli dagli artigiani di via San Gregorio Armeno.

PAOLO ALLE STRETTE: ANGELA E MARIANNA VANNO VIA!

Si va così avanti con i due tronisti, Nicolò Brigante e Paolo Crivellin. Quest'ultimo ha incontrato Angela a Napoli e qui, dopo una passeggiata sul lungomare, scatta il bacio appassionato. Ma l'esterna con Marianna non è da meno: il tronista riceve da lei un invito per una cena romantica ed è qui che lui ammette di essere molto interessato a lei così arriva il bacio. In studio Angela non ammette questo comportamento di Paolo e dichiara che di questo passa il tronista potrebbe trovarsi da solo per la scelta. Tina e Gianni sono certi che al tronista non interessi nessuna delle due, mentre Paolo dichiara di aver preso una decisione: eliminare Giorgia, perchè il loro percorso non è avanti come quello delle rivali. Questa decisione scatena molte critiche in studio e l'ammissione di Paolo di essere ancora confuso, cosa che porta Angela e Marianna a lasciare lo studio. Non c'è tempo per le esterne di Nicolò.

