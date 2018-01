VALENTINA DALLARI / Foto, l'ex tronista di Uomini e donne ringrazia i fan per il loro supporto

Valetina Dallari, ex tronista di Uomini e donne, ringrazia i fan che non hanno mai smesso di starle vicina dopo avere scoperto la verità sui suoi problemi alimentari.

23 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Valentina Dallari

Valentina Dallari continua la battaglia con i problemi alimentari, di cui lei stessa ha ammesso l'esistenza in un'intervista rilasciata al sito Fanpage.it. Dopo che per giorni circolavano sul web immagini nelle quali l'ex tronista di Uomini e donne appariva visibilmente dimagrita, con commenti fin troppo spinosi, lei ha deciso di non nascondersi più, confermando il desiderio di entrare in una struttura specializzata: "sì, soffro di disturbi alimentari. E sto cercando di risolverli attraverso una cura che la mia famiglia e il mio fidanzato hanno fortemente sostenuto. Mi vogliono bene e vogliono vedermi felice. Mi prenderò un po' di tempo per me e proverò a risolvere i miei problemi (...) Sono in terapia psicologica da diverso tempo e mi sto godendo gli ultimi giorni insieme alla mia famiglia prima di entrare in una struttura specializzata dove si prenderanno cura di me".

VALENTINA DALLARI RINGRAZIA I FAN PER IL SUPPORTO

Dal giorno in cui Valentina Dallari ha espresso il suo desiderio di sconfiggere i problemi alimentari, i fan non hanno smesso di supportarla, rinnovandole i migliori auguri di pronta guarigione. Anche le critiche, che in passato si erano fatte eccessive, si sono trasformate in messaggi di sostegno, giunti anche da persone inaspettate. Tra di esse anche Andrea Melchiorre che è intervenuto nei social network facendo i suoi migliori auguri alla tronista di Uomini e donne. Tali messaggi di affetto non sono passati inosservati alla Dallari, che dopo una prolungata assenza nei suoi profili ufficiali, ha pubblicato una sua foto dalla clinica, ringraziando tutti coloro che le sono stati vicini e continuano ad esserlo in questo difficile momento: "grazie di cuore a tutti per il supporto giornaliero.. vi penso tanto" (clicca qui per vedere la foto). Parole che hanno trovato numerosi riscontri dai fan, con la richiesta di continuare a lottare: "Dajee Vale, tieni duro e ricordati che il sole esiste per tutti" , " Vai Vale, prenditi tutto il tempo che serve..."

