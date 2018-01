90 SPECIAL,CHE NE SANNO I 2000/ Ospiti seconda puntata 24 gennaio: Paolo Bonolis, Max Pezzali e L’Uomo Gatto

Oggi, mercoledì 24 gennaio, in prima serata su Italia 1 appuntamento con “90 Special”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra il mitico decennio. In studio anche Katia Follesa.

24 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Ivana Mrazova, Nicola Savino e Katia Follesa

Questa sera, mercoledì 24 gennaio, in diretta su Italia 1 va in onda il secondo appuntamento con “90 Special - Che ne sanno i 2000”, lo show condotto da Nicola Savino che celebra i mitici anni ’90. Settimana scorsa, la prima puntata – con ospiti Fiorello e Jovanotti - ha intrattenuto 2.286.000 spettatori con l’11.8%. Stasera Nicola Savino continuerà il revival ricordando i personaggi, la musica, i film e i programmi tv che hanno hanno reso indimenticabile quel decennio. Tra gli ospiti della seconda puntata di “90 Special” ci saranno i due conduttori Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Negli anni ’90 Bonolis ha condotto moltissimi programmi di successo, come: “Beato tra le donne”, “Tira & molla” e “Ciao Darwin”. Gli anni ’90 sono stati ricchi di successi anche per Gerry Scotti alla guida di “La sai l’ultima?”, “Il quizzone” e il seguitassimo “Passaparola”. Ospite anche l’Uomo Gatto, al secolo Gabriele Sbattella, uno dei campioni più conosciuti e amati di “Sarabanda”. Il suo soprannome è stato scelto da Enrico Papi a causa dei suoi trascorsi come ballerino nel musical “Cats”, nel periodo in cui era animatore turistico. Con le sue 79 puntate da campione in carica, l’Uomo Gatto è il terzo concorrente più longevo nella storia di “Sarabanda”, dopo Allegria e la Professora.

90 Special gli ospiti: Max Pezzali, J-Ax, i vj di MTV

Gli ospiti musicali di "90 Special" saranno Max Pezzali e J-Ax, che negli anni ‘90 facevano rispettivamente parte degli 883 e degli Articolo 31. Nicola Savino ospiterà anche Enrico Silvestrin, primo VJ italiano a MTV, e Kris&Kris (Kristen Grove e Kristen Reichert), anche loro volti di MTV. Nella postazione dedicata ai “pezzi da ‘90” il comico Andrea Pucci e Alessia Merz, tra le protagoniste della seconda edizione di Non è la Rai e poi velina di Striscia la notizia nel 195-1996. La simpatica Katia Follesa continuerà a far “rivivere” i programmi televisivi di maggior successo, reinterpretandoli con ironia. In questa seconda puntata di “90 special”, Katia proverà a organizzare una reunion dei Carramba Boys, protagonisti del celebre “Carramba che fortuna” di Raffaella Carrà. In studio non mancheranno i tre esperti: il “tuttologo” Cristiano Malgioglio, l’”enciclopedico” Max Novaresi e il “collezionista” Ruggero Dei Timidi. Ritroveremo il giornalista e conduttore Michele Cucuzza all’angolo social. Infine al fianco di Nicola Savino ci sarà Ivana Mrazova. Mentre ad animare la serata ci saranno in veste di deejay i Two Fingerz, il rapper e cantautore Danti e il produttore Roofio.

