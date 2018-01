ALBEROBELLO E CASTEL DEL MONTE/ Il simbolo di Federico II raccontato da Riccardo Muti (Meraviglie)

I trulli di Albertobello e la fortezza di Castel del Monte nell’ultima tappa del programma di Alberto Angela. Il maestro Riccardo Muti ed il legame con Federico II.

24 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Alberto Angela conduce Meraviglie

L’ultima tappa di Meraviglie – La penisola dei tesori di Alberto Angela, riparte dalla Puglia ed in particolare dai caratteristici Trulli di Alberobello con la guida di Riccardo Muti. Il trullo è una tipica costruzione conica realizzata in pietra a secco, in pratica un perfezionamento edilizio dei preistorici tholos. Nel dicembre del 1996 i magnifici trulli di Alberobello, cittadina ubicata nella provincia di Bari, sono stati dichiarati dall’Unesco quali Patrimonio mondiale dell’Umanità. Infatti, in questa cittadina si può ammirare un panorama davvero unico nel proprio genere che richiama milioni di visitatori da tutto il Mondo. Dopo Alberobello, la macchina di Meraviglie si ferma in un luogo mistico e dal grande fascino storico: Castel del Monte. Una fortezza risalente al XIII secolo fatta costruire dal leggendario Imperatore Federico Ruggero Costantino di Hohentaufen meglio conosciuto come Federico II. Anch’esso patrimonio dell’Unesco, Castel del Monte rappresenta un capolavoro di arte ed ingegneria completamente costruito in massiccia pietra con forma ottagonale.

IL LEGAME TRA RICCARDO MUTI E FEDERICO II, ALBEROBELLO E CASTEL DI MONTE

Una volta arrivati a Castel del Monte, sarà gradito ospite di Alberto Angela il maestro Riccardo Muti. Il suo intervento sarà incentrato sull’enigmatica figura dell’Imperatore Federico II con il quale esiste un legame speciale rappresentando una sorta di forma di ispirazione. Nelle brevi anticipazioni presentate nella coda della scorsa puntata di Meraviglie, è stato mandato in onda un piccolo stralcio dell’intervista a Riccardo Muti in cui il celebre maestro sottolinea il proprio interesse nei confronti di Federico II: “La figura di Federico è stata la figura a cui mi sono interessato in tutta la mia vita e ancora oggi acquisto tutto ciò che posso leggere su Federico”. Federico II, nato a Jesi il 26 dicembre del 1194 e deceduto a Fiorentino di Puglia nel dicembre del 1250, è stato imperatore del Sacro Romano Impero dal 1211 (l’incoronazione papale è però arrivata soltanto nel 1220) fino alla propria morte. Un personaggio straordinario che sarà tematica affrontata nel corso di questa nuova puntata.

