Amici 17/ Anticipazioni: la bella notizia di Maria De Filippi e la rivalità tra Emma e Carmen

Amici 17, anticipazioni 24 gennaio 2018. Ottima notizia per gli allievi: Maria De Filippi svela che non ci saranno eliminati questa settimana, ma gli esami continuano...

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Emma Muscat e Carmen Ferreri

Torna anche oggi il doppio appuntamento con Amici 17, su Real Time con le lezioni dei ragazzi e su Canale 5 con "Aspettando il serale". Gli esami di sbarramento per i ragazzi della scuola sono ormai alle porte e le prove si fanno sempre più ardue. Questa settimana è però arrivata per tutti un'ottima notizia: nonostante la sfida della diretta sia stata vinta dalla squadra del Ferro, Maria De Filippi ha annunciato che "poichè siete stati molto diligenti questa settimana, non ci saranno eliminazioni". La classe di Amici torna quindi a lezione al completo, ma non per molto. Più di uno sono i ragazzi a rischio o che non hanno comunque conquistato tutti i professori, come Orion che ieri è stato "strigliato a dovere" da Bill Gudson. L'insegnate trova infatti che il ballerino si concentri molto sui passaggi delle sue coreografie senza puntare sull'espressione, cosa che fa sì che "scompaia" al fianco del professionista di turno.

AMICI 17, EMMA E CARMEN: TRA LE DUE CANTANTI C'È LA VINCITRICE?

Sarà una settimana difficile anche per la ballerina Lauren, che è stata scelta dalla maestra Titova per una coreografia di Latino. La maestra vede in lei una papabile ballerina latina ma Lauren si è detta in difficoltà. “Qualche volta arriva il momento che devi rischiare e non avere paura“ l'ha allora incoraggiata la Titova “Io sono sicura che puoi fare bene, devi solo permettere a te stessa di farlo“. Continua inoltre a tenere botta anche la rivalità, a livello musicale (e non solo), nata tra Emma Muscat e Carmen Ferreri. Le due cantanti dividono il pubblico: c'è chi si schiera dalla parte di una e chi da parte dell'altra e c'è chi pensa che sarà proprio una delle due la vincitrice di questa edizione.

