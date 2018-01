BEAUTIFUL / Katie a colloquio con Eric, Quinn e Ridge cedono alla passione? (Anticipazioni 24 gennaio)

Anticipazioni Beautiful, puntata 24 gennaio: Katie prosegue il suo confronto con Eric mentre Quinn e Ridge si incontrano di nasconsto, finendo per baciarsi ancora...

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

Un incredibile colpo di scena terrà banco nella puntata di Beautiful di oggi pomeriggio, in onda a partire dalle ore 13:40 circa. In essa, Katie si troverà a colloquio con Eric a 'Il giardino' e qui si sfogherà per i difficili rapporti con Quinn nella collaborazione alla Forrester Creations. La Logan avrà parole estremamente positive nei confronti dell'ex cognato e sembrerà essere sul punto di raccontargli tutta la verità sul tradimento di sua moglie con Ridge (con tutte le ben note conseguenze del caso). Il timore che Eric possa scoprire quanto accaduto farà preoccupare Quinn, distrutta davanti alla possibilità che il suo matrimonio giunga al termine. Per questo la gioielliera deciderà di confrontarsi con Ridge e lo raggiungerà in una delle depandance di villa Forrester, nella quale lo stilista si è trasferito dopo la rottura con Brooke.

Beautiful: Quinn e Ridge a letto insieme?

Nell'episodio di Beautiful di oggi pomeriggio, Quinn si confronterà con Ridge al quale rivelerà i suoi timori sulla possibile confessione di Katie. In tutta risposta, lo stilista rimarcherà la consapevolezza di avere commesso un grave errore: non avrebbe mai dovuto baciare la sua matrigna, soprattutto tenendo conto che lui non ha mai provato nessun sentimento per lei. Tra i due salirà la tensione, caratterizzata da diverse accuse reciproche, ma alla fine il diverbio si trasformerà in un nuovo errore per la coppia: Quinn e Ridge, a differenza di quanto dichiarato da entrambi, non riusciranno a sfuggire ai propri sentimenti e si baceranno ancora una volta, cadendo nel letto della camera. Sarà questo il primo momento di passione tra loro? Nell'episodio odierno ci saranno importanti novità anche per quanto riguarda il rapporto tra Sally e Coco: grazie all'intercessione di Thomas, sempre più innamorato della rossa stilista, Coco deciderà di perdonare la sorella per il furto dei bozzetti e di concederle una seconda possibilità.

© Riproduzione Riservata.