BELEN RODRIGUEZ E ANDREA IANNONE / La nuova casa a Lugano è pronta: a breve il trasferimento della coppia

La nuova casa di Belen Rodriguez e Andrea Iannone è pronta: l'annuncio e le prime immagini del nido d'amore della coppia appaiono nel nuovo numero di Chi.

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

È tempo di importanti novità per Belen Rodriguez e Andrea Iannone, che hanno trovato il nido d'amore perfetto. La voce circolava già da qualche giorno, in seguito alla pubblicazione di alcune immagini su Instagram, ma la conferma ufficiale è stata data dal settimanale Chi. Nel numero in edicola quest'oggi vengono infatti mostrate le prime foto in esclusiva della nuova abitazione extralusso di Andrea Iannone a Lugano, in Svizzera, nella quale presto si trasferirà anche la sua fidanzata in compagnia del figlio Santiago. Come riportano le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini, il primo a trasferirsi nella nuova dimora sarà proprio il pilota della Suzuki mentre Belen lo raggiungerà in seguito insieme al bambino. Santi dovrà infatti concludere l'anno scolastico nella scuola americana nella quale è stato iscritto a settembre. Si tratta di un istituto prestigioso, scelto anche da altri vip milanesi, ma che il bambino lascerà per cominciare una nuova esperienza in Svizzera.

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: il nido d'amore della coppia

Il cambiamento della scuola di Santiago non rappresenta un problema per Belen Rodriguez che nelle pagine del settimanale Chi ha confermato: "Santiago ha appena iniziato la scuola americana a Milano, ma ho visto che anche qui c'è una scuola ideale per mio figlio". Per quanto riguarda il servizio completo dedicato sulle pagine di Chi alla coppia Belen - Iannone, esso prevede anche il viaggio a Pordenone dove la modella ha fatto da madrina al figlio della sua assistente Antonia Achille. Una scelta che ha causato un polverone mediatico, soprattutto per l'abbigliamento in chiesa, ma che non preoccupato la Rodriguez: "Sorrido. Avevo una gonna, una giacca nera e calze spesse venti denari. Ma dai. Non mi arrabbio più". Successivamente la coppia si è diretta a Cortina dove, insieme a Santiago, ha trascorso un romantico weekend sulla neve.

© Riproduzione Riservata.