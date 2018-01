Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono lasciati?/ Il ritorno in Italia da "single" dell'ex velina, indizio?

Storia al capolinea per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo? Il ritorno da single in Italia dell'ex velina preoccupa i fan e incuriosisce i giornali, è finita la loro liason?

24 gennaio 2018 Hedda Hopper

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo si sono già lasciati? La storia d'amore tra il calciatore e la velina ci ha tenuto compagnia per mesi a partire proprio dalla scorsa estate. Di loro si è detto tutto e subito e addirittura si è parlato di una possibile gravidanza per lei e di un aborto, ma cosa c'è di vero? In queste settimane i due non hanno mai dato fiato alla bocca ma, soprattutto, al gossip che ha continuato a parlare di loro e di paparazzarli insieme. Anche in queste ultime ore si è parlato molto di loro visto che Costanza Caracciolo è tornata in Italia da sola e senza Bobo Vieri al seguito, questo significa che i due si sono lasciati? Dopo aver trascorso due mesi a Miami e un compleanno da sogno a Los Angeles insieme alle ex colleghe e amiche Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, la velina sembra aver preso in mano la sua vita, ma cosa è cambiato in questi mesi?

CRISI O RUMORS SENZA FONDAMENTO?

Il ritorno in solitaria in Italia significa davvero che c'è crisi tra i due o si tratta solo di una questione burocratica o di "cambio"? Al momento non lo sappiamo ancora e dai social non arriva nessun segnale a riguardo, solo pettegolezzi? Secondo quanto riporta il settimanale Chi nelle sue “chicche di gossip”: “L’ex velina, dopo mesi trascorsi a Miami dal fidanzato, ha fatto le valigie ed è tornata in Italia. Vieri, invece, è rimasto negli States. Crisi in corso tra i due…”. Al momento l'ex velina si trova a Milano da sola e spesso condivide con i fan sui social alcuni scatti in giro per la città ma senza rivelare alcun dettaglio sulla possibile rottura, cosa succederà adesso?

