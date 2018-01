C'è posta per te/ Il “trucco” di Maria de Filippi: gli ospiti li sceglie con…

C'è posta per te: tra i vip più graditi, attraverso l'applausometro, sono Francesco Totti, Antonino Cannavacciuolo, Michelle Hunziker - Tomaso Trussardi, Patrick Dempsey, Greggio - Iacchetti

24 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Gonzalo Higuain a C'è Posta per te 2018

Gli ospiti sono un tassello fondamentale, da ormai anni, per il successo di C'è posta per te, leader incontrastato del sabato sera degli italiani. I famosi, spesso, sono le sorprese dei protagonisti, i regali meritati dopo un periodo della vita molto difficile, spesso, segnato da lutti, malattie e fine un amore. Il settimanale Spy, attraverso una dettagliatissima indagine, ha stilato un vero e proprio indice di gradimento delle guest star più apprezzate dai telespettatori che, ogni settimana, seguono il programma di Maria De Filippi. Francesco Totti è amato "perché è un ragazzo dal grande cuore che fa molta beneficenza, senza pubblicizzarla troppo, che crea subito un contatto con le storie dove è chiamato a partecipare". Promossi anche la coppia di amici Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti "che gioca molto sulla comicità e sull'improvvisazione". Buon riscontro anche per l'ex star di Grey's Anatomy, e possibile partner di Barbara D'Urso nei nuovi episodi di La Dottoressa Gio', Patrick Dempsey, che ama molto il Belpaese e, a differenza di molti suoi colleghi a stelle e strisce, ha mostrato molto calore umano ed una forte empatia con i suoi fan italiani. Molto amato anche il giudice di Masterchef, Antonino Cannavacciuolo, "un gigante buono che sa arrivare al cuore delle persone e che funziona molto".

C'E' POSTA PER TE: I VIP PIU' GRADITI DAL PUBBLICO

C'è posta per te, lo scorso anno, ha ospitato anche Carlo Conti, in vista della partecipazione della De Filippi a Sanremo. L'intesa tra i due colleghi è tangibile ed i telespettatori apprezzano quando appaiono assieme sullo stesso palco. Tra gli sportivi, giudizi positivi anche per il calciatore della Juventus, Gonzalo Higuain, merito anche della storia toccante a cui ha preso parte, sicuramente di forte impatto emotivo sulla platea televisiva. L'accoppiata Michelle Hunziker - Tomaso Trussardi (alla prima ed unica uscita sul piccolo schermo come marito e moglie) ha ottenuto "enormi consensi". Come si testa l'"umore" del pubblico che guarda, ogni fine settimana, un programma, che vive di emozioni, come C'è posta per te? Con un vecchio ma efficace metodo della paleotelevisione, ovvero l'applausometro. Gli autori della trasmissione, attraverso il battere delle mani, dei presenti in studio, colgono, in tempo reale, il gradimento degli ospiti in studito. Non a caso, nel corso delle varie edizioni, spesso, alcuni personaggi dello spettacolo sono ritornati alla corte di Maria, a grande richiesta, con un rinnovato spirito di solidarietà e genuina partecipazione nei confronti della gente comune e del loro vissuto.

