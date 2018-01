CRISTIANO MALGIOGLIO / “La cosa più bella della mia vita è sicuramente la generosità” (90 Special)

Cristiano Malgioglio nelle vesti di tuttologo nello show di Nicola Savino per commentare gli eventi in studio. Promotore di un appello a Claudio Baglioni per il suo Festival di Sanremo.

24 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Cristiano Malgioglio e Nicola Savino a 90 Special

Il paroliere e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio tornato alla ribalta grazie alla partecipazione al Grande Fratello Vip e al video clip della canzone Mi sono innamorato di tuo marito è atteso nello show di Nicola Savino, 90 Special – Che ne sanno i 2000. All’interno dello show Cristiano Malgioglio vestirà i panni del tuttologo commentando i vari eventi in studio. Siamo al secondo appuntamento e Cristiano Malgioglio è tra gli ospiti più attesi grazie alle performance a cui ha abituato nella prima puntata. Il paroliere infatti è stato annunciato da Savino come una nuova versione di Maleficient interpretata da Angelina Jolie, presentandosi quindi in studio con due labbra rosso fuoco, un viso pallidissimo e due corna molto lunghe. Travestito in questo modo, Cristiano Malgioglio ha accennato al suo successo Mi sono innamorato di tuo marito regalando gag e risate in maniera davvero speciale. Inoltre grande intesa c’è stata anche con i due ospiti di serata, Fiorello e Jovanotti. Con il primo ha omaggiato sui social il critico televisivo Aldo Grasso mettendo in scena un ritornello molto divertente, mentre con Jovanotti si è lasciato andare ad alcune battutine affermando di essere pazzo della sua canzone L’ombelico del mondo.

CRISTIANO MALGIOGLIO, PROMOTORE DI UN APPELLO A CLAUDIO BAGLIONI

Nell’attesa di conoscere quale sarà il travestimento previsto in questo secondo appuntamento per Cristiano Malgioglio e come si comporterà con gli altri ospiti, vediamo qualche chicca legata al suo venticinquesimo album Sohnos dedicato alla musica brasiliana. In una recente intervista al TG1, ai microfoni di Vincenzo Mollica, il noto paroliere ha parlato in primis del suo rapporto attuale con il suo ciuffo affermando che invecchiando il ciuffo diventa più bello e senza potrebbe non riconoscersi più. C’è stato quindi spazio per parlare del suo nuovo disco Sohnos, omaggio alla musica brasiliana che tanto ama. Queste le sue parole a proposito: “Ho voluto fare un disco e dedicarlo a questa terra che amo, ma non pensavo di avere questo successo con questo brano Mi sono innamorato di tuo marito. Un brano brasiliano ora arrivato a quattordici milioni di visualizzazione, una canzone che cantano tutti. Inoltre nella stessa intervista Cristiano Malgioglio si è fatto promotore di un appello a Claudio Baglioni, presentatore del prossimo Festival di Sanremo perché dia un premio alla carriera a Milva: “Una rossa che può illuminare anche questo Festival. Un premio a Milva penso che sia più che dovuto”. Riguardo al bilancio della sua vita e carriera Cristiano Malgioglio afferma: “Non ho fatto danni, ho fatto sempre delle cose che mi sono sentito di fare, la cosa più bella della mia vita è sicuramente la generosità”.

© Riproduzione Riservata.