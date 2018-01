Claudia Gerini e Andrea Preti/ Scoppia la passione alle terme: la storia continua a gonfie vele!

Claudia Gerini e Andrea Preti, la storia tra l'attrice e il modello continua a gonfie vele. Il settimanale Chi ha paparazzato i due nel corso di una romantica fuga d'amore...

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Claudia Gerini e Andrea Preti

Continua a gonfie vele la storia tra Claudia Gerini e Andrea Preti, 17 anni di differenza tra i due. La coppia, insieme da circa sette mesi, è stata sorpresa da “Chi” mentre si rilassa nelle terme di Saturnia, smentendo di conseguenza le voci di una crisi tra i due. Le immagini parlano infatti chiaro: la passione non manca e arriva ad allontanare le voci di chi li voleva separati. Intanto il 14 febbraio la Gerini sarà sul grande schermo con “A casa tutti bene”, film di Gabriele Muccino. In un'intervista recente rilasciata di recente a corriere.it, la Gerini ha parlato della differenza di età tra lei e il suo nuovo amore: "In questo Paese, se Luigino ha 30 anni più di Francesca, nessuno dice niente. Se Luigina ha tre anni in più, tutti lo sottolineano. E, al cinema, a un quarantenne non mettono vicino una donna di quarant’anni. È normale? Non credo". Pensiero netto e preciso su una questione che non tocca minimamente la Gerini.

CLAUDIA GERINI: "SONO UN DIESEL, IN AMORE HO BISOGNO DI TEMPO"

Sulla decisione presa riguardo il nuovo fidanzamento, Claudia Gerini dice: "Sono un diesel, in amore ho bisogno di tempo. Alla fine, ho ceduto al corteggiamento all’antica di un ragazzo dalle molte qualità e talenti. Ho cercato di capire se lui poteva dare a me e io a lui. Per il resto, vivo giorno per giorno e faccio ogni scelta pensando che sono madre di due figlie". Il nuovo film di Gabriele Muccino, che vedrà nel cast anche la Gerini, A casa tutti bene, è il ritratto di una grande famiglia riunita per festeggiare le Nozze d'Oro dei nonni. Sbarcati a Ischia, dove la coppia di pensionati si è trasferita a vivere, figli e nipoti si ritrovano bloccati sull'isola a causa di un'improvvisa mareggiata che impedisce ai traghetti di raggiungere la costa. La forzata permanenza sull'isola che costringerà tutta la famiglia a dormire sotto lo stesso tetto, farà emergere questioni antiche e varie gelosie.

