Dance, Dance, Dance 2/ Seconda puntata: prime eliminazioni in arrivo?

Dance, Dance, Dance 2: secondo appuntamento con il talent show del ballo con coppie vip protagoniste. Prime eliminazioni in arrivo? Chi lascerà il programma?

24 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Dance, Dance, Dance

Oggi, mercoledì 24 gennaio, alle 21.10 su Fox Life, torna Dance, Dance, Dance 2 con il secondo appuntamento della seconda stagione. Il programma è condotto da Andrea Delogu, affiancata da Nicolò De Devitiis a cui spetta il compito di raccogliere, nel backstage, le emozioni, le ansie e le dichiarazioni delle coppie in gara prima e dopo l’esibizione. Al termine delle dieci puntate verrà eletta la coppia vincitrice di Dance, Dance, Dance. Le coppie, in ogni puntata, si esibiscono su una coreografia assegnata dal coreografo Emanuele “Laccio” Cristofoli. Al termine di ogni performance, poi, i quattro giudici, i veterani Vanessa Incontrada e Luca Tommassini, il ballerino, coreografo e attore statunitense Daniel Ezralow e da Deborah Lettieri unica ballerina italiana a esibirsi nel Crazy Horse di Parigi dal 2012, assegnano un voto da1 a 10. La prima puntata di Dance, Dance, Dance ha avuto un ottimo riscontro sul pubblico che ha apprezzato non solo le coppie in gara, la professionalità dei giudici e l’energia della coppia di conduttori. Un talent show che, giunto alla sua seconda edizione, piace molto anche al popolo dei social.

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

La prima puntata di Dance, Dance, Dance si è conclusa senza eliminazioni. Nel secondo appuntamento del talent show, dunque, si esibiranno tutte e otto le coppie in gara: Giulio Berruti e Cristina Marino, Marco Delvecchio e la figlia Federica, Luca Marin e Valentina Pegorer, Frank Chamizo e Carlotta Ferlito, Giulia e Silvia Provvedi, Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi di “Riccanza”, Dino Abbrescia e Susy Laude, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. Al momento, la classifica è così composta: al primo posto ci sono Dino e Susy con 32 punti; al secondo posto Frank e Carlotta con 31 punti; in terza posizione ci sono Le Donatella con 29.5 punti; al quarto posto ci sono Roberta e Tommaso; al quinto posto ci sono Michelangelo e Samantha con 26,6 punti. Al sesto posto ci sono due coppie ovvero Marco e Federica e Giulio e Cristina con 26 punti; gli ultimi in classifica, invece sono Luca e Valentina che hanno totalizzato 23,5 punti. A rischiare di più questa sera, dunque, sono proprio Marco Delvecchio e la figlia Federica, Giulio Berruti e Cristina Marino e Luca Marin e Valentina Pegorer. Chi, dunque, sarà eliminato? Le tre coppie in bilico riusciranno a ribaltare i risultati della scorsa settimana? I giudici non hanno intenzione di perdonare nulla premiando solo le coppie più meritevoli.

