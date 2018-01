ELENA MORALI / "Fantasma" all'Isola dei famosi 2018: vivrà rubando cibo agli altri naufraghi

Elena Morali sarà una nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018. All'inizio sarà un 'fantasma' e ruberà il cibo agli altri concorrenti, ignari della sua presenza.

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Isola dei famosi 2018

La tredicesima edizione dell'Isola dei famosi sarà caratterizzata da misteri e grandi colpi di scena: era stata Alessia Marcuzzi ad annunciarlo nella puntata di Verissimo dello scorso sabato e finalmente siamo a conoscenza di nuovi dettagli riguardo alle misteriose presenze che si aggireranno a Cayos Chochinos. Secondo quanto riporta il settimanale Chi nel numero in uscita oggi 24 gennaio, Elena Morali si aggiungerà agli altri naufraghi a partire dalla prossima puntata. Il suo però in un primo momento sarà un ruolo particolare: la showgirl, infatti, si aggirerà per l'isola senza farsi vedere dai suoi compagni di avventura e dovrà vivere rubando loro oggetti e cibo. Una novità che potrebbe portare più di qualche discussione tra i naufraghi che avranno già il loro bel da fare a sopravvivere in queste difficili condizioni. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, Elena Morali non sarà nuova in questa avventura: a partire dalla seconda puntata, infatti, farà il suo ingresso anche un altro concorrente il cui nome non è ancora stato svelato ma che dovrebbe essere un comico noto al grande pubblico.

Elena Morali nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018

Elena Morali sarà la nuova concorrente dell'Isola dei famosi 2018 e avrà il suo bel da fare a guadagnarsi da vivere nel suo difficile ruolo di fantasma. La showgirl non è comunque nuova al pubblico del reality show di Canale 5: già lo scorso anno era arrivata a pochi passi dall'inizio di questa avventura ma perse al televoto contro Giulia Calcaterra (lo stesso destino di Elena fu riservato a Desiree Poper che poi diventò tronista di Uomini e donne). Ma Elena Morali è conosciuta al pubblico italiano anche per le sue precedenti apparizioni televisive, in primis la partecipazione al reality La Pupa e Il Secchione. Nel suo passato c'è un fidanzamento illustre con Renzo Bossi, figlio dell'ex leader della Lega Nord Umberto, mentre attualmente è impegnata con Gianluca Fubelli - Scintilla di Colorado.

