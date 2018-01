EVA HENGER vs FRANCESCO MONTE/ Video:"Se è un cornuto è perché se l'è meritato" (Isola dei Famosi 2018)

Eva Henger, concorrente dell'Isola dei Famosi, ha speso parole poco gentili nei riguardi di Francesco Monte, dopo la nomination di quest'ultimo ai suoi danni.

24 gennaio 2018 Fabio Morasca

Eva Henger contro Francesco Monte (Sito ufficiale)

Eva Henger ha manifestato chiaramente la propria antipatia nei riguardi dell'ex tronista di Uomini e Donne, Francesco Monte. La showgirl ed ex attrice a luci rosse ungherese e l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez stanno affrontando le prime ore da naufraghi come nuovi concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda sulle reti Mediaset. L'origine di quest'astio è la seguente: durante la puntata del lunedì sera, Francesco Monte, leader della settimana, ha deciso di mandare al televoto Eva Henger, nominata insieme a Marco Ferri, figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri. Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger ed ex concorrente dell'Isola, durante una puntata di Pomeriggio Cinque, ha dichiarato che ci sarebbe un complotto in corso alle spalle di sua madre che avrebbe la regia di un altro concorrente dell'Isola ossia Filippo Nardi. Già all'aeroporto, infatti, ci sarebbe stato uno scambio di battute tra l'ex concorrente del Grande Fratello 2 e Massimiliano Caroletti, produttore e marito della Henger.

LE PAROLE DI EVA HENGER CONTRO FRANCESCO MONTE

Eva Henger, quindi, in un momento nel quale ha deciso di confidarsi con Chiara Nasti, ha dichiarato che Francesco Monte non le fa affatto tenerezza. Il riferimento, ovviamente, è al fatto che l'ex tronista è stato lasciato in diretta da Cecilia Rodriguez durante una puntata del Grande Fratello Vip. Queste sono state le parole della Henger: "Le altre persone che stanno con lui sono un po' impressionate da Francesco. Tutti dicono "Povero ragazzo, che male ha fatto per prendersi le corna in diretta". Ma se quella lo ha fatto cornuto, se lo sarà meritato, no?". Eva Henger ha rincarato la dose con quest'altra sequela di dichiarazioni, affermando di conoscere cose private riguardanti Monte: "So di lui cose intimissime, lui mi dice che non mi conosce, ma io come faccio a sapere quelle cose? Me le ha dette lui. Anche gli altri stanno iniziando a vederlo come me. Comincio a capire perché Cecilia ha scelto un altro". Un argomento che non potrà non essere trattato durante la prossima puntata del lunedì dell'Isola. CLICCA QUI PER IL VIDEO

