Elisabetta Gregoraci/ Francesco Bettuzzi è il nuovo amore? Il gossip corre ma lei pensa solo a Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci: Francesco Bettuzzi è il nuovo amore della showgirl o si tratta solo di un rapporto lavorativo? Il gossip continua ma la conduttrice pensa solo al figlio Nathan Falco.

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Elisabetta Gregoraci

Non si arresta il gossip su Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. È passato ormai un mese dall'annuncio della separazione, arrivato lo scorso 23 dicembre e documentato dagli scatti del settimanale Chi, e già si parla di nuovo amore per la conduttrice di origine calabrese. Ed è sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini a paparazzare la Gregoraci in compagnia di Francesco Bettuzzi, imprenditore 42enne con il quale l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe però un rapporto puramente professionale e da circa due anni. I due si frequenterebbero molto assiduamente ma indizi attraverso i quali è possibile comprendere con certezza che il loro è più di un rapporto professionale non ci sono. È quindi al momento impossibile dire se nel cuore di Elisabetta ci sia Francesco Bettuzzi, anche se è certo che un uomo c'è davvero. È Nathan Falco l'unico pensiero della Gregoracci.

ELISABETTA E FLAVIO: PAROLA D'ORDINE "SILENZIO STAMPA"

Gli unici momenti postati sui social dalla conduttrice sono proprio quelli con il figlio avuto da Flavio Briatore e, anche nelle ultime ore, di fronte al gossip sollevato dalle immagini pubblicate dal settimanale Chi, Elisabetta continua a mantenere il totale riserbo sulla vita privata, postando però un simpatico video del piccolo Nathan che si diverte con un amichetto a saltare sul letto (Clicca qui per vedere il video postato dalla showgirl). Silenzio anche da parte di Flavio Briatore, che sui social, oltre ai momenti passati col piccolo Nathan, mostra il rinnovato look (proprio nell'ultimo post pubblicato su Instagram) e momenti con volti noti della moda e dello spettacolo. Nessuno dei due lascia quindi trapelare informazioni sulla propria vita privata "da single", nè tantomeno l'ex coppia sembra propensa a svelare nel dettaglio le motivazioni di questa separazione. La parola d'ordine continua ad essere "silenzio stampa".

