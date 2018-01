FINO A PROVA CONTRARIA/ Su Iris il film con Clint Eastwood (oggi, 24 gennaio 2018)

Fino a prova contraria, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto anche la regia, James Woods e Isaia Washington. Il dettaglio.

24 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST CLINT EASTWOOD

Il film Fino a prova contraria va in onda su Iris oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola di produzione americana che vede come regista il bravo Clint Eastwood, che è anche il principale protagonista. La pellicola che è stata prodotta nel 1999 ha visto l'interessamento della Warner Bros, la stessa compagnia ha curato la distribuzione anche nel nostro paese. Ottima l'interpretazione dello stesso Eastwood che, viene affiancato dai colleghi James Woods e Isaia Washington. ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

FINO A PROVA CONTRARIA, LA TRAMA DEL FILM

Il film si basa sulla vita di Steve, un giornalista afflitto da alcolismo. Il professionista che sta cercando di disintossicarsi deve scrivere un pezzo dell'esecuzione di un giovane criminale nero, Frank, quest'ultimo accusato della morte di una giovane donna, deve essere giustiziato alla mezzanotte. Steve ha ricevuto l'incarico stante il fatto che una sua collega ha avuto un incidente e non può occuparsi del pezzo. Il giornalista, studiando il caso, trova una serie di incongruenze che la polizia non aveva per nulla approfondito. Tra le molte disattenzioni delle forze dell'ordine quella relativa alla presenza sulla scena del crimine di un altro giovane, non preso minimamente in considerazione dagli investigatori. Steve, grazie a un lavoro certosino, riesce a dipanare l'intera vicenda, nonostante questo gli porti in dote il licenziamento dal giornale dove lavorava e la distruzione del proprio matrimonio. Il vero colpevole era infatti l'altro ragazzo che aveva commesso lo sbaglio di aver rubato una catenina della donna uccisa per regalarla alla nonna. La fine della scena è dedicata all'incontro tra i due uomini, l'abbraccio sarà toccante tra il giornalista candidato al premio Pulitzer grazie all'articolo che aveva scritto, e il giovane nero salvato letteralmente all'ultimo secondo.

