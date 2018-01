Fabio Fulco e Noemi Giangrande stanno insieme?/ L'attore ha già dimenticato Cristina Chiabotto?

Fabio Fulco ha già dimenticato Cristina Chiabotto con l'attrice Noemi Giangrande? I due beccati fianco a fianco a teatro dal settimanale Diva e Donna.

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Fabio Fulco

Fabio Fulco, dopo la lunga storia d'amore con l'ex Miss Italia Cristina Chiabotto durata dodici anni e naufragata la scorsa estate, riparte con Noemi Giangrande. È questo il gossip lanciato dalla rivista Diva e Donna, che mostra gli scatti dei due insieme nel suo nuovo numero. Ricordiamo che il primo a parlare della storia finita con Cristina Chiabotto fu proprio Fabio Fulco quando ci fu la promozione della fiction di Canale 5 le Tre Rose di Eva: "Sto vivendo un momento non sereno. Ma credo che arriverà quel che merito". La Chiabotto invece dichiarò: "Forse, purtroppo, non ero sicura di formare una famiglia con Fabio. ci siamo dati tantissimo, e nel darsi ci siamo esauriti". Ma oggi l'attore napoletano sembra davvero difficile grazie alla nuova storia con Noemi Giangrande. I due si godono lo spettacolo a teatro Il pomo della discordia tra parole sussurrate all'orecchio e mani sulle spalle.

FABIO FULCO E LE ULTIME DICHIARAZIONI SULLA CHIABOTTO

Fulco di recente ha detto: "C'è un tempo per tutto e questo per me non è quello in cui sono alla ricerca di un nuovo amore. Ma continuo a credere nell'amore. Sono un sognatore e vorrei vivere una storia bella e lunga come quella dei miei nonni e dei miei genitori". L'attore, inoltre, in una recente intervista rilasciata a Barbara D'Urso, ha parlato anche delle parole rilasciate dalla Chiabotto: "L'intervista si commenta da sola, non dico nulla. Non parlerò di Cristina, posso parlare solo per me, anzi ho sbagliato a usare spesso la parola 'noi'. Quello che ho vissuto con Cristina è stato un sogno che è durato 12 anni, che avrei voluto durasse per tutta la vita, ma era soltanto il mio di sogno. È suonata la sveglia. L'importante è il modo in cui si fanno le cose e il rispetto che ci deve essere sempre".

