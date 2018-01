Francesca Cipriani/ Il duro attaco di Karina Cascella: “Dov’erano le lacrime? (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani, dall'attacco di panico per il tuffo dall'elicottero alle dure critiche di Karina Cascella che non crede al malato e la giudica solo un'attrice (Isola dei Famosi 2018).

24 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Francesca Cipriani

L’attacco di panico di Francesca Cipriani che ha monopolizzato la prima puntata dell’Isola dei Famosi 2018 continua a far discutere. La bionda naufraga del reality show è già diventata la nuova beniamina del pubblico che l’ha già eletta la nuova diva dell’Isola. Con la sua coroncina di fiori, Francesca Cipriani è diventata la naufraga più amata tra le donne. Simpatica, schietta e un po’ sopra le righe, l’ex pupa sembra deciso d far parlare di sé anche nel corso delle successive 11 puntate dell’Isola. Tuttavia, l’attacco di panico di Francesca Cipriani ha anche diviso l’opinione pubblica. Accanto a quelli che hanno apprezzato il momento che Francesca ha regalato ai telespettatori, ci sono anche quelli che non hanno gradito il siparietto della Cipriani. Tra i detrattori della naufraga c’è Karina Cascella che, come sempre, senza giri di parole, ha dato dell’attrice alla naufraga non credendo assolutamente al suo attacco di panico.

IL DURO ATTACCO DI FRANCESCA CIPRIANI

Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, nonostante la presenza della mamma di Francesca Cipriani, Karina Cascella ha puntato il dito contro la bionda naufraga. “Dov’erano le lacrime? E mentre hai un attacco di panico pensi a metterti in testa la coroncina di fiori. Ha fatto tutto questo per attirare l’attenzione. E infatti oggi stiamo parlando di lei”, ha detto la Cascella. Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, però, ha difeso la Cipriani: “Francesca non sa recitare così bene. Sarebbe da Oscar! È stato tutto vero”. A prendere le difese di Francesca, poi, sono state la madre e Mercedesz Henger. La mamma della Cipriani ha spiegato così l’atteggiamento della figlia: “Non aveva senso fare quella scenata. Io l’ho vista bene: non respirava e aveva un occhio mezzo chiuso. Per l’attacco di panico non servono le lacrime” – mentre la figlia di Eva Henger ha aggiunto – “Scendere dall’elicottero non è così facile come sembra da casa. Io lo so bene”.

