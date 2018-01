FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO SOLO UN FLIRT?/ Isola dei Famosi 2018, il rebus dei tatuaggi misteriosi

Francesco Monte e Paola Di Benedetto, solo un flirt? Sull'Isola dei Famosi 2018, scoppia il gossip dopo gli incontri notturni tra l'ex tronista e la splendida modella.

24 gennaio 2018 - agg. 24 gennaio 2018, 10.46 Stella Dibenedetto

Francesco Monte e Paola Di Benedetto

A meno di ventiquattr'ore dall'inizio di questa nuova avventura, l'ex di Cecilia Rodriguez è già diventato il re del gossip, grazie ad un presunto flirt con la bellissima Paola Di Benedetto. Quest'ultima ha ammesso senza mezzi termini di non essere indifferente al fascino del compagno e la coppia ha trascorso insieme la prima notte nell'isola, destando la curiosità e i pettegolezzi degli altri naufraghi, prima fra tutti Nadia Rinaldi. Anche a Filippo Nardi non è sfuggito questo particolare, tanto che proprio lui ha cercato di trovare una spiegazione ad alcuni tatuaggi disegnati da Monte nel braccio della Di Benedetto. L’ex tronista ha disegnato una chiave, un remo e un'ancora che potrebbe chiarire cosa prova davvero l'ex di Cecilia Rodriguez. Se infatti Paola si è dichiarata per lui, Francesco ancora preferisce lasciare il punto interrogativo su un suo possibile interesse. Ad interpretare il rebus ci ha provato Filippo Nardi, anche se il suo compagno di avventura lo ha fermato prima che giungesse a conclusioni affrettate: "Non c'è bisogno di capire il significato dei tatuaggio, se una persona non vuole dirlo..." Parole che sembrano confermare il desiderio di non correre troppo in questa fase iniziale del reality show, ma sarà meglio prepararsi con Coca Cola e pop corn...

FLIRT IN CORSO TRA FRANCESCO MONTE E PAOLA DI BENEDETTO?

Potrebbe nascere presto una coppia sull’Isola dei Famosi 2018. A poche ore dall’inizio dell’avventura dei naufraghi in quel dell’Honduras scoppia il gossip intorno a Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Merito delle telecamere nascoste nella villa in cui i naufraghi hanno vissuto prima di tuffarsi dall’elicottero e che hanno ripreso gli incontri notturni tra l’ex tronista e la splendida modella. Dopo aver rischiato di non riuscire ad aggregarsi al gruppo per la scomparsa del passaporto, Paola ha messo piede in Honduras, accolta dall’entusiasmo dei compagni, in primis di Francesco Monte. L’ex tronista, ufficialmente single da quando è finita la sua storia con Cecilia Rodriguez, ha cominciato a ronzare intorno alla bella Paola che si è accorta dell’interesse del compagno nei suoi confronti apprezzando la sua compagnia. Entrambi giovani, belli e single, Francesco e Paola saranno i protagonisti della prima storia d’amore dell’isola dei Famosi 2018?

GLI INCONTRI NOTTURNI IN VILLA

Il feeling tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto non è passato inosservato all’occhio attento di Nadia Rinaldi che si è accorta immediatamente anche del tempo che i due hanno trascorso insieme, di notte, lontano dai compagni. Secondo l’attrice, i due hanno chiacchierato a fondo e, come ha aggiunto poi Alessia Mancini, starebbero dando vita ai primi inciuci. Francesco e Paola trascorreranno anche sulla stessa Isola questa prima settimana da naufraghi. Dopo aver vinto la prima prova dei migliori, Monte che ha poi dovuto scegliere i compagni con cui raggiungere l’Isola dei Mejor ha scelto proprio Paola Di Benedetto. Cosa succederà tra i due sulle splendide spiagge dell’Honduras? Si lasceranno andare subito alla passione o decideranno di conoscersi a fondo prima di dare il via ad un rapporto diverso da quello amichevole?

