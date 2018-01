GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne, Tina e Giorgio? Il cavaliere del trono over condizionato dall'opinionista

Nuove discussioni al trono over di Uomini e Donne. La dama Gemma Galgani torna all'attacco e accusa Giorgio Manetti di farsi condizionare da Tina Cipollari.

24 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Dopo le due puntate dedicate al trono classico, oggi a Uomini e Donne saranno protagonisti dame e cavalieri del trono over. Nella puntata di oggi, mercoledì 24 gennaio, ci sarà un nuovo scontro tra le due prime donne del programma: l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani. Dopo la sfilata della scorsa settimana Gemma ha espresso la sua delusione per il voto di Giorgio (un 6) e per le parole di Tina,che secondo lei sta esagerando. In studio Gemma dice che Giorgio è incoerente e che si fa condizionare da Tina. Inoltre secondo la dama torinese, il bel cavaliere è frenato dalla presenza dell’opinionista. Tina non riesce a stare zitta e ribadisce a gran che Manetti non è più interessato a Gemma. Giorgio prende la parola per dire che i baci con Tina, fuori e dentro lo studio, sono affettuosi. Infine motiva il suo voto: secondo lui, l’abito di Gemma era fuori tema.

TINA E GIORGIO HANNO UNA STORIA?

Non è la prima volta che Gemma Galvani sostiene che tra Tina Cipollari e Giorgio Manetti ci sia qualcosa. A fine novembre, dopo aver visto una foto del cavaliere e dell’opinionista immortalati insieme da un rotocalco a un ricevimento benefico in quel di Firenze, la dama aveva affermato: “Ecco il perché di tanta acrimonia nei miei confronti! A Tina piace Giorgio!”. I due diretti interessati avevano spiegato che si erano incontrati all’evento dove c’erano altre settecento persone. Alla domanda di Maria De Filippi: “Pensi che i due abbiano una storia?”, la dama torinese aveva risposto di sì. “Ringrazia il cielo che la prendo a ridere! Tu hai una mente malata! Io a Firenze ci vado spesso, ma non per Giorgio”, aveva sbraitato Tina.

