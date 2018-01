GENE GNOCCHI / Il ritorno a 'diMartedì' dopo le polemiche: il pubblico lo accoglie con un forte applauso

Gene Gnocchi torna a condurre la copertina di 'diMartedì' dopo le polemiche per le sue dichiarazioni sul maiale di Gioria Meloni. Ma non fa riferimento a quanto accaduto...

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Gene Gnocchi

Gene Gnocchi è tornato a curare puntualmente la copertina di 'diMartedì', il talk show politico condotto da Giovanni Floris su La 7. La sua sospensione non era stata annunciata dopo le polemiche dei giorni scorsi, motivo per cui l'irriverente comico non è mancato all'appuntamento, accolto da un fragoroso applauso per il pubblico presente in studio. Le parole di Gene Gnocchi, con la sua infelice battuta sul maiale di Giorgia Meloni chiamato Claretta Petacci, non hanno quindi causato ulteriori problemi anche se il diretto interessato ha evitato di fomentare ulteriormente le polemiche. Nella sua presentazione iniziale, ha infatti evitato di aumentare le provocazioni, riservando battute e critiche a tutti i personaggi del mondo politico italiano.

Gene Gnocchi conduce la copertina di 'diMartedì'

Nel suo monologo a 'diMartedì, Gene Gnocchi ha evitato di parlare di quanto accaduto la scorsa settimana con il maiale di Giorgia Meloni, preferendo lanciare frecciatine a tutti i leader della politica: dal Partito Democratico al Movimento Cinque Stelle, da Forza Italia a Liberi Uguali, il comico ne ha per tutti ad esclusione di Fratelli d'Italia di Giorgia Melon i. E la sua copertina termina con l'ironica presentazione del suo movimento chiamato 'Il movimento del nulla', l'unico in grado di risolvere l'attuale crisi economica: "Tutti promettono di abolire qualcosa e noi di "#ioscelgoilnulla" promettiamo di più. Taglio completo delle tasse e reddito minimo di 5000 euro al mese per tutti". Parole alle quali fa seguito la spiegazione dell'unico modo per soddisfare questa richiesta ovvero la stampa di soldi falsi: "Anche due nuovi tagli: da ventidue e da trentasei euro", spiega il comico. Lasciate da parte le polemiche, dunque, Gene Gnocchi si concentra sulle nuove elezioni anche se lo skatch iniziale di 'diMartedì' appare comunque una frecciatina alle recenti polemiche sulle magliette personalizzate: "Con i soldi che ho guadagnato dalle magliette, ho comprato La7. Lo stipendio te lo pago io".

