GIUCAS CASELLA/ Video, il mentalista azzanna un polpo vivo (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella, concorrente de L'Isola dei Famosi 13, ha azzannato un polpo vivo appena pescato con la collaborazione di Chiara Nasti e di Gaspare.

24 gennaio 2018 Fabio Morasca

Giucas Casella azzanna un polpo (Sito ufficiale)

Giucas Casella sta continuando a regalare "emozioni" agli spettatori de L'Isola dei Famosi, il reality show giunto alla tredicesima edizione, attualmente in onda sulle reti Mediaset. Il mentalista, infatti, dopo essere stato protagonista della prima puntata serale andata in onda lunedì scorso, con tanto di nudo davanti ai naufraghi in albergo (a cui si riferisce il video sottostante), in queste ultime ore, sta facendo parlare di sé per il fatto di aver azzannato un polpo vivo appena pescato. Giucas Casella, che fa parte del gruppo dei "Peor", formato da lui dopo essere stato il peggiore della prova che si è svolta nella Palapa durante la diretta del lunedì, ha aiutato Chiara Nasti e Gaspare a pescare un polpo che stava tentando di nascondersi ina una fenditura di un piccolo scoglio. Il gruppo ha festeggiato la cattura del polpo che è stato subito messo in una pentola in attesa di essere bollito. Giucas Casella, però, si sarebbe mostrato impaziente di mangiarlo e avrebbe deciso di azzannarlo crudo, come riporta il sito ufficiale de Le Iene.

IL RAPPORTO PADRE/FIGLIA TRA CASELLA E CHIARA NASTI

Nel sito ufficiale de L'Isola dei Famosi, si può notare come Giucas Casella abbia anche convinto Chiara Nasti a provare a mordere il polpo completamente crudo. Soffermandoci su Casella e la giovane fashion blogger napoletana, tra i due si sta creando un vero e proprio rapporto padre/figlia. Il mentalista si sta preoccupando per il fatto che Chiara Nasti, in queste prime ore, non sta mangiando. Giucas Casella, con la pazienza tipica di un genitore, ha provato a far mangiare alla Nasti una specie di bollito di verdure, giudicato immangiabile da molti naufraghi. Non a caso, Chiara Nasti, dopo aver provato a deglutire il boccone, l'ha successivamente sputato. Giucas Casella ha dichiarato di essere affezionato a Chiara Nasti e l'ha definita la figlia femmina che non ha mai avuto. Ricordiamo anche che Giucas Casella si è chiarito, alla velocità della luce, con il sensitivo Craig Warwick, con cui c'è stato un piccolo diverbio durante la diretta del lunedì.

