Gianna Orrù/ Valeria Marini, sorpresa alla mamma in diretta: “Sei una grande” (La Vita in Diretta)

Gianna Orrù a La Vita in Diretta: Valeria Marini, sorpresa alla mamma in diretta. “Sei una grande”, ha detto la showgirl nello studio di Marco Liorni. Le ultime notizie

24 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Sorpresa di Valeria Marini alla mamma Gianna Orrù per il suo compleanno. La showgirl si è presentata nello studio de La Vita in Diretta con una torta, sorprendendo la madre che stava chiacchierando con Marco Liorni in occasione del suo 80esimo compleanno. «Ogni tanto mi dà retta, ma dovrebbe darmene di più. Ha tenuto duro molte volte, poi ha riconosciuto le mie ragioni. Abbiamo un rapporto abbastanza vivace», stava raccontando la mamma di Valeria Marini su Raiuno. Gianna Orrù ha poi spiegato le ragioni della sua attenzione per la figlia, pur non avendo alcuna preferenza specifica tra i suoi figli: «Ho tre figli, sono molto legata a tutti, ma Valeria fa parte del mondo dello spettacolo, quindi serviva una persona solida alle sue spalle». In studio si parla dell'atteggiamento della showgirl, ma la madre subito ha precisato: «Lei è sempre così. Anche senza telecamere, quando siamo sole, non si rilassa. Non è che posa, è proprio così».

Dopo l'ingresso in studio con una torta Valeria Marini ha spiegato: «Sono figlia di una grande mamma. In generale bisogna sempre ascoltare i consigli delle mamme, se l'avessi fatto sarebbe stato meglio». Ironica la replica di Gianna Orrù: «Guarda che lo hai detto in pubblico». Anche il regista Pier Francesco Pingitore ha voluto fare una sorpresa alla mamma della showgirl: «Auguri Gianna per i tuoi vent'anni». Non poteva però non parlare di Valeria Marini: «È cambiata, ha acquisito esperienza e ora sa muoversi in tanti modi, ma già allora aveva armi importanti, in primis la voglia di arrivare. è una ragazza incredibile». Quando però deve cercare una parola per definire Valeria Marini va in difficoltà: «Bisognerebbe coniarla...». Dopo il servizio la showgirl ha ringraziato con emozione l'uomo che ha creduto in lei e a cui deve il suo successo: «Ha detto delle belle parole, voglio ringraziarlo per questo». E poi è tornata a parlare della madre: «Abbiamo caratteri molto diversi, ma abbiamo un rapporto molto forte».

