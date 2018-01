IL PIANISTA/ Su Rete 4 il film con Adrien Brody (oggi, 24 gennaio 2018)

Il pianista, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Adrien Brody e Thomas Kretschmann, alla regia Roman Polanski. La trama del film nel dettaglio.

24 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

NEL CAST ADRIEN BRODY

Il film Il pianista va in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 23.45. Una pellicola storica che è stata prodotta nel 2002, diretta da Roman Polanski (Rosemary's baby - Nastro rosso a New York, Chinatown, Luna di fiele) e interpretata da Adrien Brody (King Kong, Grand Budapest Hotel, Midnight in Paris), Thomas Kretschmann (Avengers - Age of Ultron, Operazione Valchiria, Resident evil: Apocalypse) e Emilia Fox (Cashback, La famiglia omicidi, la serie tv Testimoni silenziosi). Il film è l'adattamento dell'autobiografia di Wladyslaw Szpilman, pianista e compositore ebreo polacco scampato all'Olocausto. Vediamo adesso insieme la trama del film nel dettaglio.

IL PIANISTA, LA TRAMA DEL FILM

Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) è un pianista che lavora per un'emittente radiofonica di Varsavia. Proprio mentre è intento a suonare, una sera del 1939, la città è scossa da una serie di esplosioni. I tedeschi del Terzo Reich hanno invaso la Polonia e sono riusciti a conquistare Varsavia nell'arco di pochi giorni. Immediatamente vengono emanate leggi molto restrittive per tutta la popolazione polacca e in particolare per gli ebrei. Questi ultimi sono costretti a portare sempre un segno di riconoscimento e viene loro impedito di possedere grosse somme di denaro, di lavorare, di entrare nei locali pubblici. Szpilman è quindi costretto a lasciare il suo lavoro alla radio. L'uomo vive con gli anziani genitori, un fratello e le sorelle. Rapidamente la famiglia però, visto che nessuno può più lavorare, esaurisce i pochi risparmi e si ritrova sull'orlo della miseria. Nel frattempo, le leggi razziali vengono ulteriormente inasprite e gli ebrei vengono costretti a trasferirsi all'interno del ghetto. Non potendo traslocare il proprio pianoforte e avendo bisogno urgente di denaro, Wladislaw si convince a venderlo. La vita nel ghetto è terribile e sempre appesa ad un filo. Wladislaw e i suoi assistono impotenti ai continui massacri delle SS mentre molti degli abitanti del quartiere, ormai stremati dalla fame, cominciano a morire di stenti. La situazione però sta per peggiorare ancora, visto che nel 1942 i tedeschi cominciano a deportare in massa gli ebrei nei campi di sterminio.

© Riproduzione Riservata.