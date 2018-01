IL SEGRETO / Camila concede una seconda possibilità a Hernando? (Anticipazioni pomeridiane 24 gennaio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 24 gennaio: Camila riflette sul suo futuro, indecisa se concedere o meno una seconda possibilità a Hernando dopo il suo tradimento.

24 gennaio 2018 Redazione

Il Segreto

Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto che oggi potranno assistere a ben due episodi della loro telenovela preferita. Come già accaduto la scorsa settimana, infatti, le vicende di Puente Viejo andranno in onda alle ore 16:30 e successivamente anche alle ore 21:20 circa, per il graditissimo episodio serale. Ma concentriamoci sulle anticipazioni dell'episodio pomeridiano, che comincerà più tardi rispetto al solito, a causa della fascia pomeridiana sia dell'Isola dei famosi che di Amici 17. Si ripartirà dal tentativo di Matias e Marcela di cominciare una nuova vita insieme, caratterizzata da un'apparente normalità. Per questo Paco aiuterà la coppia a trasferirsi in una casa in affitto, dove potranno cercare di formare una famiglia felice. Matias sembrerà convinto a far funzionare il matrimonio, ma davvero sarà facile raggiungere questo obiettivo?

Il Segreto: Hernando accetta le condizioni di Lucia

Insieme alle vicende di Matias e Marcela, nella puntata pomeridiana de Il Segreto Hernado avrà il suo bel da fare ad affrontare Lucia, alle prese con una misteriosa e improvvisa febbre. Il proprietario di Los Manantiales ha chiesto alla sua ex amante di lasciare le sorgenti, dopo che il loro tradimento è stato scoperto da Camila. Ma la cubana, pur consapevole di non poter tirare la corta ancora a lungo, ha supplicato l'amante di maggiore comprensione: a causa della sua malattia, vorrebbe restare ancora qualche giorno nella tenuta, nella speranza di sentirsi meglio. A Hernando non toccherà fare altro che assecondare tale richiesta, in attesa di un nuovo confronto con Camila: dopo avere parlato con l'amico Nicolas, quest'ultima sembrerà disposta ad ascoltare le parole del marito e la sua richiesta di perdono. Il loro matrimonio merita una seconda possibilità? Ma come reagirà Camila quando scoprirà che Lucia non se n'è mai andata?

© Riproduzione Riservata.