Isola dei Famosi 2018/ Elena Morali arriva in Honduras? Il fidanzato Scintilla già geloso di Francesco Monte!

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Isola dei Famosi 2018

Continuano le indiscrezioni sulla nuova edizione dell'Isola dei Famosi che ha avuto ufficialmente il via lunedì 22 gennaio. In particolare si parla dell'arrivo di una nuova e affascinante bellezza italiana in Honduras: stiamo parlando di Elena Morali, showgirl e volto di Colorado. Proprio poche settimane fa aveva smentito la sua partecipazione al reality, dichiarando invece di essere in partenza per un viaggio in Lapponia col fidanzato, il comico Scintilla. Eppure le ultime novità sembrano annunciare ben altro: "A sorpresa, Elena Morali sbarcherà in Honduras il 29 gennaio nel corso della seconda puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi - si legge sul settimanale Nuovo Tv nel numero in edicola, che ancora svela - Da subito sarà una concorrente a tutti gli effetti. Prospettiva che, a quanto pare, non ha fatto fare i salti di gioia al comico di Colorado: l'idea che la sua promessa sposa sfoggi il fisico da urlo in bikini sotto lo sguardo dei compagni d'avventura sembra difficile da digerire. Soprattutto se gli occhi in questione fossero quelli di Francesco Monte".

ELENA MORALI: ALL'ISOLA DEI FAMOSI PRIMA DELLE NOZZE?

Pare, insomma, che la partenza di Elena Morali sia cosa certa ma che non sia ben vista dal fidanzato, che è intanto impegnato anche nei preparativi del matrimonio. I due dovrebbero infatti convolare a nozze ad aprile, dopo la proposta arrivata in diretta nel salotto di Pomeriggio 5. In effetti la bella Morali potrebbe conquistare il cuore di più di uno degli uomini sull'isola, non quello di Amaurys Perez però che, in un'intervista a Nuovo Tv, ha confessato che si terrà ben lontano dalle 'tentazioni femminili': "Vado lì per uno scopo personale. Non mi è passata neanche per l'anticamera del cervello l'idea di cedere alle belle ragazze. - ha ammesso l'ex pallanuotista, che ha ancora aggiunto - Ho 41 anni e mi sento molto soddisfatto. Credo che - anche se siamo tutti esseri umani e, dunque, vulnerabili - stia a noi proteggere ciò a cui teniamo. Da 13 anni mia moglie e io siamo uniti come il primo giorno" conclude.

