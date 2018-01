Ivana Mzrazova e Luca Onestini/ Quel bacio pre natalizio...

È grande amore tra Ivana Mzrazova e Luca Onestini. I due sono sempre più innamorati con l’ex di Uomini e Donne che si sente fortunato per aver trovato una ragazza bellissima.

24 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Ivana Mrazova a 90 Special

La splendida modella di origini ceche Ivana Mzrazova, continua a monopolizzare l’attenzione del mondo del gossip con la sua travolgente ed appassionante storia d’amore che l’ha portata a legarsi con Luca Onestini. Un amore nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip ma esploso una volta ritornati alle rispettive vite reali. Il feeling è stato evidente fin dalle prime battute ma come la stessa modella ha avuto modo di raccontare nell’ultima puntata di Verissimo, non è sbocciato immediatamente per via di un ‘blocco’ psicologico probabilmente dovuto al suo status di donna impegnata in un’altra relazione: “Lì dentro magari c’era qualcosa di più, ma io ero bloccata”. Il feeling ha quindi convinto la Mzrazova a prendere atto della realtà chiudendo le porte al suo precedente compagno: “Non sento quello che dovrei sentire, non me la sento di continuare”. Insomma il nascente sentimento nei confronti di Onestini è stato immediatamente molto forte.

IVANA MZRAZOVA, UNA RAGAZZA BELLA E DIVERTENTE

Sempre durante l’ospitata nel salotto di Verissimo, Ivana Mzrazova e Luca Onestini hanno parlato di come siano poi andate le cose una volta usciti dalla casa. In particolare a fare il primo passo è stato naturalmente l’ex concorrente di Uomini e Donne che ha chiamato la modella per metterla al corrente dei sentimenti nutriti nei suoi confronti. Una dichiarazione avvenuta nel mese di dicembre, poco prima che Ivana Mzrazova tornasse in Patria per trascorrere le festività natalizie con la propria famiglia. In quello che sembra essere stato un passionale incontro, Luca Onestini ha preso l’iniziativa e dopo averle rivelato i suoi sentimenti l’ha baciata. Insomma pare essere grande amore tra i due come del resto traspare dalle parole pronunciate dallo stesso Onestini: “Quando la vedo sono felicissimo, trovare una ragazza così bella che ti faccia ridere, è difficile, ma io, ragazzi, l’ho trovata”.

