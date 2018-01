KRIS&KRIS/ Le gemelle diverse pronte a celebrare le mode del mitico decennio (90 Special)

Kristen Grove e Kristen Reichert, meglio conosciute come Kris&Kris ospiti nel secondo appuntamento di 90 Special. Le due conduttrici radiofoniche pronte a celebrare il mitico decennio.

24 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Nicola Savino conduce 90 Special

Kristen Grove e Kristen Reichert, note come Kris&Kris tra gli ospiti nel secondo appuntamento dello show 90 Special – Che ne sanno i 2000. Con il conduttore Nicola Savino, le due conduttrici radiofoniche e televisive celebreranno il mitico decennio rivivendo le mode, le tendenze e la musica che hanno reso quegli anni indimenticabili. Ripercorriamo la carriera delle Kris&Kris. Kristen Grove nasce a Pittsburg negli USA il 27 aprile 1971, mentre Kristen Reichert nasce a Toronto in Canada il 28 marzo 1972. La peculiarità che li accomuna è il nome, ma pur essendo sempre scambiate per gemelle o sorelle le due conduttrici radiofoniche si conoscono a Bologna per caso e da quel momento iniziano a lavorare insieme. Il loro debutto avviene in televisione come veejay nel 1998 nel noto programma di MTV, Dancefloor Chart e lo presentano fino al 2003. Gli anni seguenti conducono con successo il programma MTV On the Beach. Successivamente insieme all’allora esordiente Francesco Mandelli conducono per ben tre edizioni MTV Select per poi approdare dal 2000 al 2002 al programma Stylissimo.

KRIS&KRIS, DA VEEJAY A OPINIONISTE

Da questo momento per le Kris&Kris è un ascesa al successo infatti il loro talento di veejay le porta ad approdare alla Rai. In particolare a Rai 2 dove vengono scelte anche per il loro carisma ed estro come conduttrici del programma musicale CD Live insieme ad Alvin. Il momento di maggiore visibilità e di grande intesa con il pubblico avviene quando nel 2004 entrano nel cast della quarta edizione del reality L’isola dei famosi in quel momento condotto da Simona Ventura su Rai 2. Tuttavia questa esperienza le segnerà a tal punto da decidere dopo poche puntate ed esattamente tre di ritirarsi dal noto show perché non si trovano a proprio agio sull’isola di cui ammisero di non aver capito lo spirito del programma. Alcuni anni seguenti ed esattamente dal 2012 al 2016 le due conduttrici radiofoniche e televisive approdano a Radio 105 dove conducono il programma del week-end Kris & Love. Poi Federica Panicucci le sceglie come opinioniste fisse nel suo programma Mattino 5 proprio su Canale 5. Da questo momento le Kris&Kris fanno in qualche modo perdere le loro tracce, ma stasera sono pronte a ripartire alla grande nello show di Nicola Savino.

