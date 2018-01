Kasia Smutniak/ "Pietro Taricone mi manca in mille momenti della vita"

Kasia Smutniak ed il toccante ricordo dell'ex compagno Pietro Taricone a quasi 8 anni dalla sua morte. La sua immagine, anche grazie alla figlia Sofia, è ancora vivida nella sua mente

24 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Kasia Smutniak e Stefano Accorsi in Made in Italy

Kasia Smutniak, protagonista dell'ultimo film da regista di Luciano Ligabue, Made in Italy, in una lunga intervista a RollingStone, ha approfondito il concetto di bellezza che preoccupa molte colleghe. L'attrice ha ammesso candidamente di sentirsi veramente bella "quando ho visto la mia immagine riflessa negli occhi dell’uomo che mi ama". Il principe azzurro in questione è il produttore Domenico Procacci, a cui è legata sentimentalmente dal 2011, rendendola mamma per la seconda volta del piccolo Leone. L'immagine è sicuramente uno dei tratti decisamente più abusati nel mondo della recitazione. E' della stessa opinione la Smutniak: "Qualche volta ho sentito che veniva usata la mia immagine. Per esempio, per un’intervista faccio delle foto, le vedo e magari ci sono foto che mi piacciono pure. Solo che poi vanno in post-produzione e vengono stravolte, mi fanno liscia come una bambola". Kasia, quindi, a modo suo, ha dichiarato una vera e propria guerra personale a Photoshop e ai ritocchi delle immagini per mascherare piccole imperfezioni e apparire, al pubblico, in forma perfetta: "Ci combatto costantemente. Il paradosso è che ogni volta che faccio delle foto, pretendo che ci sia la mia approvazione, e non perché ho paura di essere venuta male, ma di non somigliarmi. Oggi si usa così, troppi ritocchi e pure fatti male, modifiche che io non chiedo. Non voglio vedere la mia immagine stravolta e innaturale".

KASIA SMUTNIAK ED IL RICORDO DI PIETRO TARICONE

Katia Smutniak, però, non dimentica di essere mamma della piccola Sofia (nata dalla relazione col compianto Pietro Taricone) e Leone di quasi 4 anni (frutto dell'amore con Domenico Procacci): "Vorrei proteggerli dalla cattiveria che incontreranno, ho paura di quello che non sapranno affrontare o che non saranno in grado di gestire. Ora si parla di molestie ed è una cosa a cui come madre penso tanto. Penso che noi mamme abbiamo la responsabilità di educare i figli maschi e le femmine a questo tema e non in un’unica seduta, ma con un lavoro di educazione costante. Forse è anche per questo che porto tanto i miei figli in viaggio con me. Per insegnare loro ad allargare gli orizzonti e perché imparino a fare le scelte giuste, tenendo conto del fatto che il mondo è molto più ampio di quello che vedono qui". Ancora indissolubile il legame con il suo grande amore, Taricone, conosciuto nel 2003, sul set di Radio West, e a cui ha dovuto dire addio troppo in fretta, nel giugno 2010, a seguito di un incidente di paracadutismo: "E’ impossibile isolare un momento. Pietro mi è mancato e mi manca in mille momenti della vita". In diversi occasioni, Kasia tira fuori il suo lato più sensibile e materno, lasciandosi andare a momenti di pianto e reale commozione: "Tutto quello che tocca i bambini, per quelle cose ho i rubinetti aperti".

