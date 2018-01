LAURA PAUSINI / Tra passato, ribellione e nuovi progetti: "Sono una brava ragazza, ma resto un po' pazza"

Laura Pausini ha concesso un'intervista a Vanity Fair parlando del suo difficile esordio, nel quale non si sentiva padrona del suo destino. Poi però qualcosa è cambiato...

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Laura Pausini

Fra pochi giorni Laura Pausini presenterà il suo nuovo singolo 'Non è detto', tratto dal suo nuovo album 'Fatti sentire' in uscita nel mese di marzo 2018. Una decisione, quella di uscire in primavera, che è stata voluta dalla cantante alla quale era stato chiesto di precedere il suo progetto di qualche mese, presentandolo già a Natale. È lei stessa a chiarire i motivi di questa sua presa di posizione nel nuovo numero di Vanity Fair Italia in uscita oggi 24 gennaio e nel quale Laura Pausini parla del suo passato e della necessità di dare spazio alla sua pazzia per riuscire ad imporsi nel difficile mondo della musica: "Sono una brava ragazza, ma resto un po' pazza. Siamo un po' matti, noi Pausini. E quella vena di follia mi ha salvato la vita". Un inevitabile riferimento alla fase iniziale della sua carriera nella quale l'artista non era riuscita ad imporre il proprio carattere, sentendosi trascinata senza voce in capitolo da una parte all'altra del Globo. Almeno fino a quando è arrivata la svolta...

Laura Pausini e l'importante svolta in America

La fase iniziale della sua carriera non è stata facile per Laura Pausini che ha raccontato a Vanity Fair: "L'impatto con il successo era stato devastante. Per molti anni non ero riuscita a essere me stessa. Era tutto gigante e tutto eccessivo, ma io non avevo alcuna voce in capitolo… Mi sentivo una bambolina trascinata qui e là". Poi è accaduto qualcosa che l'ha resa orgogliosa di sé e le ha permesso di reagire: "La svolta accadde in America. Mi ero trasferita lì per qualche mese e venni trattata come quella che non volevo essere e men che mai diventare… Mandai a fare in c**o un grande capo delle major Usa e scoprii una parte di me che non conoscevo. La parte della ribellione… E mi rese molto orgogliosa…" Da quel momento, Laura non si è più permesso che siano gli altri a decidere per lei: " Dire il primo no fu importantissimo. O reagivo e mi assumevo delle responsabilità, o cadevo per sempre. Scelsi di reagire e da allora sono diventata una decisionista. Prendo tutte le decisioni, quasi sempre in modo drastico".

Lo spirito della nonna rivive in lei

Il carattere di Laura Pausini non è frutto del caso, ma di uno spirito che la riconduce a nonna Maria, vero esempio di testardaggine in famiglia: "Era la meravigliosa pazza di casa, accoglieva in un giardino grande come un fazzoletto tuti i gatti e i cani randagi del paese, ce l'aveva con gli uomini e non si radeva da quando, dopo quattro anni di matrimonio, suo marito era morto all'improvviso". Una tragedia che l'aveva resa forte e strardinaria, tanto che fino alla fine aveva continuato a ballare e a raccogliere animali di ogni tipo in giardino. Non solo, ha avuto per la nipote Laura una richiesta ben precisa per il giorno del suo funerale: "Stava male ma continuava a radunare animali nel cortile, ad imprecare verso il cielo, ad andare in minigonna sulla pista, e più d’uno pensava fosse immortale. Quando arrivò il momento mi chiese la playlist per il suo funerale: Tango delle Capinere e Parlami d’amore Mariù. 'La voglio a tutto volume, Laura, che la sentano tutti'. Andò proprio così".

