MARIA MAZZA/ Chi è? Da ex fidanzata di Francesco Totti a dottoressa di Avanti un altro

Maria Mazza veste i panni della "dottoressa" del minimondo di Avanti un altro dal 2012. La showgirl è conosciuta per aver avuto una relazione con Francesco Totti.

24 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Maria Mazza (Instagram)

Maria Mazza, la dottoressa di Avanti un altro, è stata protagonista della puntata di ieri - martedì 23 gennaio - di Stasera tutto è possibile, condotto da Amadeus. La bella Maria, classe 1975, fa parte del Minimondo di “Avanto un altro” - il gioco indotto da Paolo Bonolis su Canale 5 - dal 2012, in cui veste il succinto camice della “dottoressa” e pone domande sulla medicina. Maria Mazza è nata a Weehawke, negli Stati Uniti, ma all’età di 5 anni torna in Italia con la famiglia che si trasferisce a Somma Vesuviana. Studia pianoforte e danza, nel 1996 partecipa a Miss Italia: si classifica la terzo posto e conquista la fascia di Miss Eleganza. Dopo il concorso di bellezza, si trasferisca a Milano dove lavora come modella e studia recitazione. Nel 1998 lavora come ballerina nel programma di Rai 2 “Scirocco” e nello stesso anno debutta come attrice nella miniserie “Anni ’50” di Carlo Vanzina. Nel 2001 debutta al cinema con il film “Stregati dalla luna” diretto da Pino Ammendola e Nicola Pistoia, e nel 2006 è tra gli interpreti del film “Ti lascio perché ti amo troppo”, con Alessandro Siani e la regia di Francesco Ranieri Martinotti.

LA STORIA CON FRANCESCO TOTTI

Maria Mazza è stata la fidanzata di Francesco Totti, prima che lo storico capitano della Roma si fidanzasse e sposasse la conduttrice Ilary Blasi. In quanto fidanzata del calciatore è stata spesso invitata come ospite a “Quelli che il calcio”. “Nessuno sembra riuscire a dimenticare quei due anni e mezzo di tanto tempo fa. In particolare i romanisti, che per anni sono stati legati a questo sogno, a questa storia. Ricordo quel periodo col sorriso, eravamo molto giovani, ci siamo divertiti, ma evidentemente non era un grande amore, né per me e né per lui. E questo credo che poi si sia visto con il tempo. Ci siamo totalmente allontanati. Oggi, poi, siamo due persone completamente diverse da allora. Nei suoi confronti non serbo rancore”, ha raccontato tempo fa Maria Mazza al settimanale Vero. Dopo la relazione con Totti, nel 2005 si è sposata con Ludovico Lieto, anche se il matrimonio è durato appena 3 anni. Nel 2013 Maria Mazza si è fidanzata con Amedeo Quagliata, l’anno dopo i due sono diventati genitori di una bambina di nome Sveva.

