MERCEDESZ HENGER / Filippo Nardi deride Eva Henger e il suo compagno in aeroporto (Isola dei famosi 2018)

Mercedesz Henger racconta il confronto tra la madre Eva e Filippo Nardi in aeroporto prima dell'inizio dell'Isola dei famosi 2018. A farne le spese anche il suo compagno...

24 gennaio 2018 Annalisa Dorigo

Mercedesz Henger

L'avventura dei naufraghi all'Isola dei famosi 2018 è ufficialmente iniziata ed i caratteri più o meno sinceri dei vari protagonisti cominciano ad essere svelati. Uno, in particolare, è diventato ieri oggetto di critiche da parte di Mercedesz Henger che a Pomeriggio 5 ha raccontato una brutta sorpresa della quale è stata testimone in aeroporto, prima della partenza della madre Eva. L'oggetto di critiche è Filippo Nardi, già finito nei pensieri di Mercedesz dopo la diretta di lunedì quando aveva dimostrato di essere un abile stratega insieme al suo collega Francesco Monte. Secondo la ex naufraga, Filippo avrebbe cambiato il nome sulla lavagnetta, dopo essersi reso conto che la madre era già stata nominata. Ecco la sua spiegazione: "Filippo sulla lavagnetta stava scrivendo il nome di mia madre, poi qualcosa gli ha fatto cambiare idea. Lo hanno visto tutti. Si è anche sentito De Martino che ha detto ‘Non si cambiano i nomi’! Qualcosa gli ha fatto misteriosamente cambiare idea".

Mercedesz Henger e le accuse a Filippo Nardi

Mercedesz Henger prosegue l'intervista a Pomeriggio 5, raccontando come Filippo Nardi abbia preso in giro Eva in aeroporto, dopo averla vista salutare con grande emozione il suo attuale compagno Massimiliano Caroletti. Le dichiarazioni del naufrago avrebbero confermato il suo comportamento anti- famiglia, come precisato anche da Riccardo Signoretti a sua volta presente in aeroporto e testimone del fatto: "All'aeroporto Eva Henger è scesa dal pulmino ed ha abbracciato il suo compagno Caroletti e si è messa a piangere. Filippo Nardi l'ha vista e ha detto ‘Ma quanto avete rotto le scatole con queste famiglie’ e allora Caroletti ha risposto Io la famiglia ce l'ho, se abbiamo emozioni piangiamo". Parole che hanno portato ad un vero scontro verbale con Filippo Nardi che non si è tirato indietro, con una dichiarazione sicuramente evitabile: "La famiglia? Mi faccio la tua sull'Isola".

