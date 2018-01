MICHELE CUCUZZA/ "In Buon Pomeriggio pronto a regalare pomeriggi memorabili" (90 Special)

Michele Cucuzza nell’angolo social di 90 Special. Coinvolgerà live il pubblico da casa. Per lui ritorno in tv anche con Buon Pomeriggio, in onda tutti i pomeriggi su Telenorba.

24 gennaio 2018 Francesca Pasquale

Michele Cucuzza inaspettato coprotagonista insieme a Nicola Savino dell’angolo social dello show 90 Special. Il noto e popolare giornalista Rai che in questi ultimi tempi era un po’ scomparso dalla televisione è la vera sorpresa del programma. L’ex mezzobusto Rai avrà il grande compito di gestire quella che è la comunicazione con i social network. Nel suo angolo social infatti Michele Cucuzza coinvolgerà live i telespettatori di casa, chiedendo che inviino foto di oggetti dell’epoca trovati anche in cantina o tra vecchi cassetti. Nell’intervista di presentazione del programma, il conduttore Nicola Savino ha spiegato la scelta operata insieme agli autori di far tornare un noto personaggio di quel decennio su una grande rete generalista: “Nel 1994 Michele era l’uomo più desiderato dalle italiane. Con gli autori ne abbiamo analizzato l’importanza come personaggio di quel decennio, lo abbiamo chiamato e lui ha accettato con entusiasmo”. Michele Cucuzza infatti ha condotto dal 1988 al 1998 il Tg2 realizzando più di mille servizi in giro per il mondo, un’esperienza tale da permettergli di raccontare tutto un mondo fatto di aneddoti per spiegare a chi non lo ha vissuto un periodo molto fortunato per la televisione.

MICHELE CUCUZZA, IN TV CON BUON POMERIGGIO

Per Michele Cucuzza è un ritorno alla televisione dopo anni di assenza dopo il suo consensuale divorzio con la Rai, tuttavia lo fa in grande stile non solo occupandosi di gestire i social e mantenere il contatto con il pubblico a 90 Special, ma anche su TeleNorba dove dallo scorso lunedì conduce il programma pomeridiano Buon pomeriggio che per un certo periodo era stato affidato a Stefania Orlando. La trasmissione pomeridiana di TeleNorba in onda anche sulla piattaforma Sky ha deciso di ripartire dal noto giornalista televisivo in un momento particolarmente delicato per la storia del Paese, che si trova ad affrontare le elezioni politiche più incerte degli ultimi cinquant'anni. Inoltre nel corso del programma non mancherà spazio per la cronaca, i personaggi dello spettacolo ma anche storie della gente comune. Intervistato dalla redazione barese del quotidiano Repubblica Michele Cucuzza afferma di essere molto contento di tornare in tv: “Sono molto contento. Stiamo lavorando per regalarvi pomeriggi memorabili. Racconteremo storie e personaggi del nostro territorio provando a emozionarvi e a divertirvi".

