Marcello Sacchetta Vs il gossip/ Amici, Giulia Pauselli e Stefano De Martino? Una storia vecchia

Marcello Sacchetta difende a spada tratta la sua fidanzata Giulia Pauselli da chi continua a definirla la ex fidanzata (o altro) di Stefano De Martino, suo collega e amico

24 gennaio 2018 Hedda Hopper

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli

Cinque anni d'amore, lavoro, vacanze e romantiche foto postate sui social ma c'è ancora chi accosta Giulia Pauselli a Stefano de Martino anche quando parla del suo attuale fidanzato, Marcello Sacchetta. Questa volta il ballerino e conduttore non ci sta e quando l'ennesimo giornale di gossip parla ancora della breve liason avuta luogo proprio tra i corridoi di Amici, questa volta non sceglie la vita del silenzio, ma risponde apertamente e sbotta sui social. I giornali e siti web di gossip continuano a parlare di Giulia Pauselli proprio in riferimento alla sua passata liason con Stefano De Martino e anche quando parlano delle loro vacanze alle Maldive o delle ultime foto sui social, continuano a riportare sempre questa vecchia notizia, e questo ha dato non poco fastidio al ballerino e supporter di Amici che ci ha tenuto a rispondere via social a chi continua a fare queste illazioni.

MARCELLO SACCHETTA SBOTTA SUI SOCIAL IN DIFESA DI GIULIA PAUSELLI

A quanto pare la questione è vecchia oltre ad essere morta e sepolta visto che i due stanno insieme ormai da quattro anni e Marcello Sacchetta non è solo collega ma anche molto amico di Stefano De Martino. I due si sono definiti spesso e volentieri addirittura fratelli e quella con Giulia Pauselli è stata archiviata solo come una piccola caduta di stile da parte del ballerino napoletano che all'epoca era tornato da poco con la sua storica fidanzata, Emma Marrone. La liason fece discutere tutti dentro e fuori da Amici dove il napoletano aveva conosciuto la Pauselli durante le lezioni e il lavoro insieme sulle coreografie del serale. Tutto dimenticato quindi, almeno da parte dei tre protagonisti, ma siamo sicuri che i giornali di gossip faranno lo stesso?

