Marco Columbro/ Video, “Gli alieni? Gesù era uno di loro, l’ha detto il Papa. Ecco quali sono le loro specie”

Marco Columbro, ospite a Mattino 5, conferma l'esistenza di forme di vita aliena che lanciano messaggi d'amore all'umanità. Anche i potenti della Terra sarebbero informati sul caso

24 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Marco Columbro a Mattino 5

Marco Columbro, dopo le straordinarie dichiarazioni sugli extraterrestri rilasciate al settimanale Spy, è stato ospite, oggi, 24 gennaio 2018, di Mattino 5, per fare il punto della situazione sulle ultime novità in campo scientifico che coinvolgono i governi Usa e russi (pronti a confermare l'esistenza degli alieni) e in ambito religioso ("Papa Francesco, due anni fa, ha fatto una dichiarazione pazzesca passata sotto silenzio: ‘Noi dobbiamo portare nel nostro cuore gli insegnamenti di un essere alieno, il cui nome era Gesù"). Il popolare conduttore chiarisce meglio il legame tra umani e queste entità: "A me interessa il messaggio che questi fratelli cosmici da anni, ci rilasciano. Ci dicono:"Noi siamo preoccupati per l'utilizzo dell'energia nucleare. Quello può portare alla distruzione. State inquinando Madre Terra, siete violenti sia nel privato. Combattete". Queste diverse forme di vita, in questi anni, in più occasioni, avrebbero instaurato una serie di contatti, con gli uomini: "Ci sono dei contattati a livello fisico. Questi esseri appaiono di fronte a loro. Qualcuno non è salito solamente sull'astronave, ma anche visitato il loro pianeta straordinario. Non c'è denaro, non c'è malattia o invecchiamento. Un mondo che dobbiamo ancora raggiungere. Lanciano messaggi d'amore". (QUI, il video)

MARCO COLUMBRO E L'ESISTENZA DEGLI EXTRATERRESTRI

Marco Columbro, ospite di Mattino 5, ha lungamente raccontato che gli extraterrestri, si presentano in molteplici forme: "La nostra galassia ha milioni di specie diverse. Si chiama Nordica ed è molta alta, quasi tre metri, capelli biondi, pelle chiara". I potenti della Terra sarebbero a conoscenza dell'esistenza di forze aliene, pronte a palesarsi tra la folla, in un non ancora specificato tempo, per diffondere il loro messaggio d'amore: "Il Vaticano ha avuto un'apertura molto forte verso gli Ufo e gli extraterrestri. Siccome so che ci sarà un contatto molto forte sul pianeta Terra. Il Papa lo sa. Putin disse, ai tempi del governo di Obama: "Se tu non fai l'annuncio sulla realtà, lo faremo noi". Nel corso della puntata, si è discusso lungamente sulla presenza dei rettiliani nella nostra società (dalla famiglia reale inglese e star dello showbiz come Lady Gaga). Ed ancora, la costruzione dei cerchi del grano, interpretati, come veri e propri codici per lanciare messaggi, ad oggi, di difficile interpretazione. Columbro, invita, i telespettatori, a distinguere tra la realtà ed i tentativi emulativi da parte di qualche buontempone: "Quelli reali, hanno le piante ancora vive, c'è un'energia registrata e misurata".

