MARCUS BELLAMY/ Chi è il ballerino di Amici che avrebbe avuto un flirt con Valerio Pino: confessioni shock!

Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha svelato il nome del ballerino con il quale ha avuto una relazione durante il programma: lui è Marcus Bellamy!

24 gennaio 2018 - agg. 24 gennaio 2018, 23.09 Anna Montesano

Marcus Bellamy e Valerio Pino

Non è riuscito a trattenere le lacrime Valerio Pino nel corso delle rivelazioni rilasciate al programma "Divanati", dove ha confessato di aver avuto una relazione col ballerino Marcus Bellamy, come lui ex di Amici e oggi colpevole di omicidio. Valerio, oltre a svelare il nome del suo misterioso amante, ha confessato come, dall'eliminazione da Amici, per lui le porte di Mediaset si sono chiuse definitivamente. "Sono otto anni che ho un veto a Mediaset, non posso lavorare a Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Mi assumo le mie responsabilità, ma non ho mai ammazzato nessuno. - poi tiene ad aggiungere - Se criminalizzi, arriva un momento in cui uno non ce la fa più. Le mie sono lacrime di rabbia, me ne sono andato all'estero. Ho capito che dovevo andare via, ma l’Italia rimane il mio paese. Sono un essere umano, non un robot". (Agg. di Anna Montesano)

VALERIO PINO: È MARCUS BELLAMY IL BALLERINO CON CUI HA AVUTO UNA STORIA

Sembra essersi conclusa una volta per tutte la vicenda che ha come protagonista Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e il suo amore ai tempi del programma che oggi ha un nome: quello di Marcus Bellamy. Negli scorsi giorni aveva svelato di voler dichiarare una volta per tutte il nome del ballerino con il quale ha avuto una relazione nel 2010, ai tempi in cui faceva parte del cast del programma. La promessa è stata mantenuta: la richiesta di Valerio è stata infatti accolta da Radio Stonata, che all’interno del programma Divanati ha ospitato la confessione del ballerino. "Nel 2010 avevo una relazione. Il ballerino con cui lo facevo in camerino è Marcus Bellamy. - svela Pino, che poi aggiunge - Siamo stati insieme 4 mesi, ci ho dormito insieme tutte le notti. In quel momento ho conosciuto un ragazzo dolce ed educato. Non riuscivamo a controllare questo impulso".

MARCUS BELLAMY: DALL'OMICIDIO DEL COMPAGNO ALLA STORIA CON VALERIO

Ma chi è Marcus Bellamy, il ballerino con il quale Valerio Pino ha avuto una relazione nel corso della sua permanenza ad Amici? Marcus, come Valerio, è stato un bellerino del cast dei professionisti di Amici nel 2009. Di recente si è molto parlato di lui a causa di un grave fatto di cronaca: l'omicidio del compagno Bernardo Altomonte. Dopo il delitto, nell'agosto del 2016, arrivò anche la delirante confessione di Bellamy attraverso i social, dove infatti scrisse: “Perdonami. L’ho fatto perché ti amo. Vi amo tutti. Amo anche lui. Lui mi ha detto che amore e odio sono la stessa emozione. Perdonami. Non so quello che faccio. L’ho fatto per amore. Per Dio. In cielo”. A distanza di tempo si torna a parlare di lui e stavolta per uno "scandalo", perchè il misterioso amante di Valerio Pino è proprio lui.

