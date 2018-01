Mattia Marciano e Desirée Popper/ Video, faccia a faccia a Casa Signorini: i due si stuzzicano e accusano!

Mattia Marciano e Desirée Popper si ritrovano faccia a faccia a Casa Signorini e ripercorrono il percorso fatto a Uomini e Donne, stuzzicandosi e accusandosi a vicenda.

24 gennaio 2018 Anna Montesano

Mattia Marciano e Desirée Popper a Casa Signorini

Mattia Marciano sta vivendo una bellissima storia con Vittoria Deganello, che è stata la sua scelta a Uomini e Donne. Eppure l'ex tronista, ospite nella nuova puntata della web serie Casa Signorini, si è ritrovato faccia a faccia con Desirée Popper. Tutti, infatti, ricordano che Mattia prima di essere tronista è stato corteggiatore e proprio della bella Desirée, che lasciò però il trono senza fare alcuna scelta e facendo infuriare Marciano. Trovandoli di nuovo fianco a fianco, Signorini non può non chiedere ai due le impressioni attuali su quella avventura ormai lontana. Marciano non nasconde di aver sofferto dopo la decisione della Popper e ammette: “Io ho sofferto, mi interessava molto e volevo conoscerla fuori da quel contesto. Non mi è stata data la possibilità. È la cosa che le rimprovero e non aver dato una possibilità di provare e vedere“.

DESIREE CONTRO MATTIA: "MARIA DE FILIPPI AVEVA CAPITO IL TUO GIOCO!"

Parte tra Desirée e Mattia un animato scambio di opinioni: i due si punzecchiano in modo evidente e la brasiliana arriva a ricordare il suo percorso come tronista, lanciandogli poi un'accusa: “Maria (De Filippi, ndr) che aveva capito, l’ha messo al muro e gli ha detto di scegliere, perché tutti avevano capito il suo gioco!”. Mattia, però, ha prontamente risposto: “Sai perché? Sono una persona troppo vera, che quando prova delle cose le fa vedere“. Si è poi parlato anche del bacio che i due si sono scambiati: “È stato un disastro! Non ho mai baciato così in vita mia… non c’è stata chimica", ha dichiarato Marciano. Desiree ha invece aggiunto: “Non penso che io gli sia mai piaciuta. Non ha saputo accettare il no da una donna…“. Mattia ha infine svelato di aver preferito il percorso da corteggiatore: “Tra i due percorsi che ho fatto penso che il più bello è stato quello come corteggiatore, perché mi sono messo a nudo come non ho mai fatto".

