Mauro Marin/ Lasciato dalla fidanzata incinta, poi precisa: “Salvo ripensamenti” (Pomeriggio 5)

24 gennaio 2018 Silvana Palazzo

Mauro Marin è di nuovo single: l'ex vincitore del Grande Fratello Vip è stato lasciato dalla fidanzata incinta, Jessica. La vicenda verrà approfondita a Pomeriggio 5, intanto Marin ha dato la notizia sui social, spiegando che la donna che aspetta suo figlio ha deciso di interrompere la loro relazione (clicca qui per il nostro approfondimento precedente). Solo qualche mese fa la coppia era apparsa felice per l'arrivo della cicogna, ma le cose a quanto pare non sono andate come speravano. Mauro Marin nel post pubblicato su Facebook ha spiegato che la decisione di interrompere la storia d'amore sarebbe stata presa proprio dalla sua compagna. Quando ha dichiarato il fallimento del suo rapporto amoroso aggiunge un'espressione inequivocabile, «salvo di lei ripensamenti». Delusione per l'ex gieffino, che ha colto l'occasione per augurare una felice gravidanza all'ex compagna. Doveva essere un periodo a dir poco bello per Mauro Marin e la sua compagna, visto che il loro primogenito verrà alla luce tra poche settimane, ma Jessica non è più al suo fianco. La separazione però non lo terrà lontano da suo figlio: «Mi riservo di poter espletare i diritti e doveri genitoriali nelle sedi più opportune».

MAURO MARIN DA “MAMMOLO” A SINGLE

Aveva idee diverse per la sua nuova vita Mauro Marin, che ora dovrà rivedere i suoi progetti. Il vincitore della decima edizione del Grande Fratello ha annunciato sui social la fine della sua relazione con la compagna Jessica, che sta per dargli un figlio. Solo qualche settimana fa parlava con entusiasmo della sua nuova vita da papà a Nuovo: «Ci conoscevamo da sei anni, poi è nato l'amore ed eccoci qui! Al terzo mese di gravidanza, non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina, ma stiamo già litigando sui nomi. Il nostro è un vero scontro tra generazioni». Nell'intervista al settimanale Mauro Marin aveva espresso il desiderio di chiamare suo figlio Danilo come il padre, se fosse maschio. «Jessica dice che è vecchio stile. A lei piacciono i nomi moderni. Se sarà femmina, la vuole chiamare Jacqueline, come Jackie Kennedy». Inoltre, aveva raccontato di come si è preso cura della compagna: «Ha le voglie più strane. Una domenica mattina mi ha chiesto le fragole con la panna. E le cucino di tutto. Ormai mi chiama Mammolo».

