Meraviglie di Alberto Angela/ Ultima puntata: Castel del Monte, Alberobello e Tarquinia

Meraviglie di Alberto Angela, anticipazioni 24 gennaio: Castel del Monte, Alberobello, Tarquinia e Cerveteri, le ville Palladiane del Veneto nell'ultima puntata.

24 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Alberto Angela

Il fantastico viaggio di Alberto Angela tra le bellezze artistiche dell’Italia si conclude oggi, mercoledì 24 gennaio. Alle 21.25, su Raiuno, va in onda il quarto ed ultimo appuntamento con Meraviglie – La penisola dei tesori. Il programma ideato da Alberto Angela ha portato sulla prima rete della Rai alcuni dei siti Unesco presenti in Italia. Sul nostro territorio sono 53 i siti riconosciuti patrimonio dell’umanità. Nessuno Stato, all’estero, ha ottenuto un riconoscimento così grande. Il merito di tanta bellezza artistica è dei nostri antenati che sono riusciti a realizzare delle opere d’arte dal valore inestimabile e la cui bellezza resterà per sempre nella storia. Nel corso dei precedenti appuntamenti, Alberto Angela ha mostrato il Cenacolo di Leonardo da Vinci, la città di Siena, la Valle dei Templi di Agrigento, le Langhe Piemontesi, Assisi, la Reggia di Caserta, Pisa, Matera e le Dolomiti incollando davanti ai teleschermi una media di sei milioni di telespettatori. Un successo straordinario quello di Alberto Angela che potrebbe tornare presto con la seconda stagione di un viaggio che ha letteralmente fatto impazzire i telespettatori.

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA 24 GENNAIO

L’ultima tappa del viaggio di Meraviglie, la penisola dei tesori comincerà dalla Puglia. Alberto Angela mostrerà il maestoso Castel del Monte, costruzione simbolo dell’imperatore Federico II, soprannominato “stupor mundi”. Il maestro Riccardo Muti che è cresciuto in quei luoghi e legatissimo alla figura di Federico II, racconterà le emozioni provate la prima volta che ha visto da vicino Castel del Monte. Il viaggio, poi, continua tra i trulli di Alberobello. Alberto Angela, poi, si ritroverà nel cuore della civiltà etrusca, tra Cerveteri e Tarquinia. Nonostante siano state create secoli fa, erano città grandiose, con almeno 50mila abitanti. Di quei centro abitati, oggi, gli unici resti sono le tombe che rispecchiavano la struttura delle abitazioni e custodivano gli oggetti della vita quotidiana. Molti dei capolavori della civiltà etrusca sono conservati al Museo etrusco di Valle Giulia dove potremo ammirare capolavori come il Sarcofago deli sposi e l’Apollo di Veio. L’ultima tappa del viaggio, infine, porterà Alberto Angela e il pubblico di Raiuno in Veneto, sulle orme del Palladio, l’architetto rinascimentale a cui si devono le ville rifugio della nobiltà veneziana. Verranno mostrate la Rotonda, nei pressi di Vicenza, la villa tipica del Palladio e la villa di Caldogno, una dimora di campagna semplice e geniale. Con Alberto Angela, in Veneto, ci sarà Gigliola Cinquetti.

