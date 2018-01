Michelle Hunziker compie 41 anni/ Un giorno speciale tra le prove per Sanremo e gli auguri della famiglia

Michelle Hunziker compie oggi, 24 gennaio, 41 anni: per la bionda showgirl, tra le prove del Festival di Sanremo 2018 e gli auguri della famiglia, sarà un giorno speciale.

24 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Michelle Hunziker

Michelle Hunziker compie oggi, mercoledì 24 gennaio, 41 anni. Un giorno speciale per Michelle che si sta preparando per tornare sul palco del teatro Ariston e condurre per la seconda volta il Festival di Sanremo, stavolta accanto a Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino. Dopo la grande festa per i 40 anni, Michelle Hunziker potrebbe optare per una festa più riservata e in famiglia. Innamoratissima del marito Tomaso Trussardi e delle figlie Sole e Celeste, potrebbe trascorrere solo con loro e con la mamma il giorno del suo compleanno. La grande assente, infatti, potrebbe essere la primogenita Aurora Ramazzotti che, fino a poche ore fa, era a Londra con l’amica Sara Daniele. Per il momento, all’indirizzo di Michelle non sono ancora arrivati gli auguri speciali dei membri della sua famiglia. Sicuramente, però, nelle prossime ore, Aurora saprà come sorprendere la madre e tutti i suoi followers.

MICHELLE HUNZIKER, GIORNATA DI LAVORO ANCHE OGGI?

In quel di Sanremo fervono i preparativi per la prima serata del Festival. Ieri, Michelle Hunziker ha trascorso molte ore sul set per la registrazione del promo. Sempre bellissima e in perfetta forma, la showgirl ha distribuito il suo sorriso a tutti. Quello di oggi, però, potrebbe essere un giorno di vacanza per la Hunziker che potrebbe così festeggiare il suo compleanno a casa. Diversamente dagli altri giorni, infatti, non ha ancora dato il buongiorno ai fans, come è solita fare attraverso le storie di Instagram Stories. I fans, tuttavia, non vedono l’ora di vedere un suo nuovo post per poterle fare gli auguri e dimostrarle tutto il loro affetto. Amatissima dal marito, dalle figlie e da tutte le persone che la circondano, dunque, per Michelle Hunziker si prospetta un 41esimo compleanno ricco d’amore.

