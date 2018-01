OSCAR 2018/ Nomination: attori e registi commentano le candidature

Attori e reagisti commentano le nomination agli Oscar 2018, che si terranno a Los Angeles il prossimo 4 marzo. Le parole di Greta Gerwig, Meryl Streep e Jordan Peele.

24 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gary Oldman in "L'ora più buia"

Ieri, martedì 23 gennaio, sono state annunciate le nomination per la 90ª edizione degli Academy Awards - meglio noti come Oscar - che si terrà al Dolby Theatre di Los Angeles il 4 marzo 2018. I primi a rimanere sorprese e colpiti dalle nomination sono stati attori e registi. la giovane regista di “Lady Bird” Greta Gerwig è l’unica donna nella cinquina dei regista e la quinta ad essere candidata come Miglior regista: “Penso a Kathryn Bigelow quando ha vinto e a me seduta lì a guardarla: ‘È possibile’, mi sono detta. Sono la quinta donna nominata, spero che questo faccia sì che le donne di tutte le età trovino la scintilla dentro di sé che dice: ‘Ora devo andare a fare il mio film’. È quello che voglio. E lo voglio egoisticamente, perché voglio vedere le loro storie”, ha detto la regista ad Associated Press. La Gerwig ha già vinto il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale. Il film che ha ricevuto più candidature è “La forma dell’acqua” di Guillermo del Toro: “Il modo migliore di festeggiare è continuare a lavorare. Ho intenzione di mangiare una salsiccia di pollo in più per la colazione. Quella sarà la mia indulgenza per il giorno”, ha scherzato il regista dopo l’annuncio delle nomination.

LA REAZIONE DI MERYL STREEP E GARY OLDMAN

Meryl Streep ha ottenuto la sua ventunesima nomination, per il suo ruolo da protagonista in “The Post” di Steven Spielberg: “Sono onorata oltre misura per questa nomination per un film che amo, un film che difende la liberà di stampa e l’inclusione della voce delle donne nel movimento della storia. Fiera del film e di tutti i suoi realizzatori. Grazie di cuore”, ha fatto sapere l’attrice tramite un comunicato. Tra le nomination come Miglior attore protagonista c’è anche Gary Oldman per la sua interpretazione di Winston Churchill nel film l’ora più buia: “Aver avuto l’occasione in interpretare un leader iconico come Winston Churchill a questo punto della mia carriera, è stata l’occasione di una vita… Sono felicissimo di essere stato nominato e orgoglioso di far parte di questa cosa meravigliosa che è il cinema”, ha commentato il protagonista di “L’ora più buia”, per il quale ha già vinto un Golden Globe e uno Screen Actors Guild Award. Tra i più entusiasti il regista Jordan Peele, che grazie al suo “Scappa - Get Out”, è il primo afroamericano ad aver ricevuto una candidatura nelle categorie Miglior Film, Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura Originale nella stessa annata: “In questo momento penso a tutti quelli che hanno acquistato un biglietto e hanno detto a qualcun altro di farlo. È merito vostro. Grazie”.

