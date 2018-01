PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 24 gennaio 2018 : Gemelli scarichi e con poca energia

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 gennaio 2018: previsioni segno per segno. Momento di scarsa energia per i Gemelli, Cancro in uno stato di evoluzione. Periodo di stress per il Leone

24 gennaio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 24 GENNAIO 2018

E' ora arrivato il momento di analizzare l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele andando a dividerlo segno per segno. Partiamo da Ariete e Toro. L'Ariete vivrà una giornata forte, un po' come stanno diventando i nati sotto questo segno giorno dopo giorno. Le certezze sul lavoro ci sono ma in questo momento si è anche pronti a portare avanti le proprie idee. Bisogna prepararsi bene perché le stelle danno buone nuove nella seconda parte dell'anno. Bisogna però aspettare il momento giusto per passare all'azione. Il Toro ha la Luna nel segno e questo significa che le storie d'amore saranno favorite. Ma se sono in ballo due storie d'amore si deve cercare di capire la situazione al meglio e scegliere, in alternativa, se con una persona le cose non vanno per causa sua oppure si sta facendo qualcosa di sbagliato che, per qualche motivo, non permette di trovare un punto d'incontro con l'altra persona.

MOLTO STRESS PER IL LEONE, CHI SALE E CHI SCENDE

Voltiamo pagina verso chi sale e chi scende nell'oroscopo del noto astrologo Paolo Fox a LatteMiele. Il Capricorno sta vivendo un momento molto interessante. Il cielo ha delle stelle importanti e questo può portare a dei successi sia nel campo professionale che in quello sentimentale. L'Acquario invece vivrà tra mercoledì e venerdì alcuni stati di grande tensione. Si è in difficoltà per portare avanti un progetto che da tempo si covava e si provava a costruire. Giornata particolare per i Pesci che hanno iniziato questo periodo con un po' di confusione. Da giovedì ci sarà un recupero che si aspettava da tempo, ora però le cose non vanno molto bene. Ci sono delle occasioni per migliorare, ma bisognerà essere molto attenti. L'amore potrebbe essere il campo giusto per trovare una reazione che si aspetta da molto tempo. Molto stress per il Leone che non riesce a superare un momento che sta offrendo delle complicazioni. Queste si potrebbero superare solo con un po' di forza e ottimismo.

POCA ENERGIA PER I GEMELLI, SEGNI IN DIFFICOLTÀ

L'analisi dell'oroscopo di oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, di Paolo Fox parte dai segni che si possono considerare in difficoltà. I Gemelli hanno pochissima energia a disposizione in questa giornata, perché in questo inizio ne hanno sono stati costretti ad usarne davvero molta. Mercurio è comunque in una posizione favorevole e questo permetterà di segnare dei successi non da poco sotto il punto di vista del lavoro. Il Cancro è al momento in uno stato di evoluzione, da febbraio e marzo si ripartirà con dei progetti interessanti ma in questo momento trovare dei riscontri non è di certo facile. Nei prossimi giorni qualcuno dovrà fare degli esami o magari sostenere una tesi di laurea, per quel momento sarà importante farsi trovare pronti e non si può assolutamente in questo momento perdere tempo a provare delle strade che difficilmente portano a una svolta da troppo tempo annunciata.

