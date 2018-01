Romina Power pensa ad Al Bano?/ “Amare è sostenersi a vicenda”

Al Bano non conferma la rottura con Loredana Lecciso e conferma la ritrovata stima e l'affetto per l'ex moglie Romina Power, madre dei suoi quattro figli

24 gennaio 2018 Sebastiano Cascone

Al Bano e Romina Power di nuovo vicini?

Romina Power, su Instagram, pubblica, in queste ore un nuovo post molto ironico, con due anziani, intenti a sfiorarsi reciprocamente il seno e l'apparato genitale maschile. A rendere più esilarante il concetto, la seguente didascalia: "Amare è sostenersi a vicenda". Che la cantante abbia voglia di un uomo con cui invecchiare serenamente lontano dal clamore mediatico. E se questo individuo dall'identità top secret fosse proprio l'ex marito Al Bano? Nel frattempo, a Il Tempo, il Leone di Cellino San Marco, prossimo giudice di The Voice of Italy, ha chiarito, una volta per tutte, il legame con l'ex moglie, a cui, resterà legato, per tutta la vita, non solo per motivi artistici, ma anche in qualità di mamma dei suoi 4 figli: "Tra me e Romina è successo sempre tutto per caso. Questa volta e` nato tutto per volontà dell’impresario russo Agapov che voleva festeggiare il mio settantesimo compleanno. E da lì e` stato un susseguirsi di eventi". I fan, a gran voce, sperano che tra i due ex coniugi possa nuovamente accendersi la fiamma della passione: "Sono passati troppi anni e sono cambiate troppe cose. La cosa piu` bella è che siamo passati da una fase di scontri a una fase di incontri. Romina e` la madre dei miei figli e non posso far finta di niente".

AL BANO: ROMINA E' LA MAMMA DEI MIEI FIGLI

Al Bano, ancora una volta, diviso tra due donne: l'ex moglie Romina Power, mamma dei suoi tre figli (Romina jr, Cristel, Yari e Ylenia, scomparsa, in circostanze misteriose nel gennaio 2014) e l'ultima compagna, Loredana Lecciso, con cui ha vissuto un amore per 18 anni. La coppia, secondo i giornali di gossip, starebbe vivendo un periodo di insanabile crisi. Ma il cantante di Cellino San Marco sta gettando acqua sul fuoco per sedare ogni pettegolezzo sul nascere: "Non ho nessuna intenzione di entrare in questa bolgia. Ormai leggo la mia vita sui giornali ma non sempre si dice la verita`. Insomma non e` detto che sia tutto vero. Innanzitutto e` sbagliata la formula. Se due persone si lasciano bisogna deciderlo insieme. Comunque a me non risulta nulla". Un dolce pensiero anhe alla figlia Ylenia: "Come faccio a non pensarci. Ho superato i momenti più brutti cristianamente. Anche a Dio hanno ammazzato un figlio e io, da buon cristiano, ho attraversato questo calvario. Quando mi venivano in mente idee negative mi tuffavo nella preghiera. Musica e preghiera mi hanno salvato la vita". Ai microfoni di Mattino 5, invece, Rita Dalla Chiesa, amica della coppia, è scesa in campo, per sostenere l'amica Loredana contro le continue (e forse involontarie) intromissioni di Romina Power: "Io sto dalla parte di Loredana. Io ho pensato a Loredana perché con Romina è sposato, ma Al Bano sta con Loredana e quindi mentalmente è sposato con la Lecciso".

