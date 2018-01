SOURCE CODE/ Su Rai Movie il film con Jake Gyllenhaal (oggi, 24 gennaio 2018)

Source Code, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 24 gennaio 2018. Nel cast: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan e Vera Farmiga. Il dettaglio della trama.

24 gennaio 2018 Cinzia Costa

Il film Source Code va in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 24 gennaio 2018, alle ore 21.10. Una pellicola del 2011 che è stata diretta da Duncan Jones (Warcraft - L'inizio, Moon, Whistle) e interpretata da Jake Gyllenhaal (Southpaw - L'ultima sfida, Stronger, The day after tomorrow), Michelle Monaghan (Mission impossible III, Kiss kiss bang bang, The best of me - Il meglio di me) e Vera Farmiga (The conjuring - L'evocazione, L'uomo del treno - the commuter, The departed - Il bene e il male). Il film, è stato distribuito in Italia dalla 01 Distribution. Vediamo adesso la trama dei film nel dettaglio.

Colter Stevens (Jake Gyllenhaal), è un pilota di aerei ed elicotteri militari. Mentre sta volando in Afghanistan perde conoscenza e si ritrova, come per magia, su un treno per Chicago. Qui tutti sembrano conoscerlo come Sean Fentress, professore. Colter decide di cominciare ad indagare per scoprire cosa sia successo insieme alla compagna di viaggio di Sean, Christina Warren (Michelle Monaghan). Poco dopo però il treno viene scosso da una forte esplosione che causa la morte di tutti i passeggeri e fa deragliare il convoglio. Colter si risveglia quindi imprigionato all'interno di una capsula in un laboratorio militare. Qui conosce Carol Goodwin (Vera Farmiga), che si presenta come un capitano dell'Air Force. La donna spiega quindi a Colter che su di lui è stato sperimentato il Codice Sorgente, un dispositivo in fase di test che permette di rivivere gli ultimi otto minuti di vita di una persona appena deceduta. Il compito di Colter sarà utilizzare il Source Code per scoprire chi ha messo la bomba su quel treno, muovendosi in quegli ultimi 8 minuti prima dell'esplosione. Questo è essenziale non tanto per salvare i passeggeri, ormai irrimediabilmente perduti, ma per identificare il terrorista. La bomba sul treno infatti è solo la prima parte di un piano più complesso, che culminerà con un'esplosione nucleare a Chicago che minaccia di causare oltre 2 milioni di vittime. Durante le continue ripetizioni di quei pochi minuti Colter comincia a conoscere sempre meglio Christina, di cui si innamora rapidamente. Viene anche a sapere che il fatidico viaggio del treno avviene 2 mesi dopo un'azione disastrosa in Afghanistan in cui Colter stesso è deceduto. Quando, fra un viaggio e l'altro, chiede spiegazioni a Carlo, questa gli conferma che il pilota è morto e ora la sua mente vive solo all'interno di un complesso software informatico.

