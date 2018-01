STRISCIA LA NOTIZIA/ Buoni ascolti per il tg satirico, ma Rai 1 ha la meglio

Striscia la notizia torna questa sera mercoledì 24 gennaio, alle 20.40 su Canale 5. Michelle Hunziker e Gerry Scotti presentano nuovi servizi e le tradizionali rubriche del programma.

24 gennaio 2018 Elisa Porcelluzzi

Striscia la notizia su Canale 5

Questa sera, mercoledì 23 gennaio, alle 20.40 su Canale 5 si rinnova il consueto appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico di Antonio Ricci giunto al suo trentesimo anno di messa in onda. Ieri sera il programma condotto da Michelle Hunizker e Gerry Scotti ha registrato una media di 5.507.000 spettatori con uno share del 19.8%. Un ottimo risultato per lo storico programma di casa Mediaset che però non è riuscito a superare gli ascolti registrati da “I Soliti Ignoti – Il Ritorno” su Rai 1: 5.781.000 spettatori con il 20.9% di share. Da tempo Striscia fatica a riconquistare il primato nella fascia del’access prime time. Stasera nello studio di Canale 5 ritroveremo anche le veline Shaila Gatta e Mikaele Neaze Silva.

I SERVIZI PIÙ SEGUITI

La puntata di ieri sera, mercoledì 23 gennaio, è stato ricca di servizi interessanti. Da quello dedicato all’aggressione di Vittorio Brumotti e della sua troupe a Napoli, alla consegna del tapiro d’oro ad Alberto Angela, che anche in questa situazione è riuscito a conquistare il pubblico: “Alberto Angela che in cambio del tapiro regala a Staffelli le sfogliatelle che aveva comprato per la sua redazione. Ma dove lo trovate un altro Signore così? Dove?” e “Si prende il tapiro, giustifica le sue scelte e lascia pure le paste all'inviato. Ma P.D.R. subito #StrisciaLaNotizia”, hanno commentato due utenti su Twitter. Prima di Natale, Luca Aveva sorpresa nella sede della Cisl di Avellino un collaboratore esterno che vendeva falsi diplomi per partecipare ai concorsi Ata nella scuola. Nei giorni scorsi carabinieri del nucleo investigativo hanno eseguito ad Avellino e Palma Campania un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari e della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio con divieto di svolgere le attività inerenti a tale ufficio per la durata di 12 mesi, a carico di due persone. Coinvolti anche due istituti scolastici.

