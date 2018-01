Sanremo 2018/ Prime tensioni tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino? La showgirl replica con il sorriso

24 gennaio 2018 Stella Dibenedetto

Mancano esattamente dodici giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2018 e aumentano i rumors su una presunta rivalità tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Senza la presenza delle classiche vallette sul palco del Teatro Ariston non mancano, tuttavia, le voci su una presunta rivalità tra i conduttori. Per il suo primo Festival, Claudio Baglioni ha deciso di puntare su due nomi molto amati dal pubblico. Michelle Hunziker, simpatica, preparata e con una grande presenza scenica, rappresenta l’usato sicuro per il direttore artistico. Potendo contare sulla sua precedente esperienza come conduttrice al fianco di Pippo Baudo, Michelle Hunziker è stato il nome a cui Caudio Baglioni ha pensato subito come presenza femminile. Per evitare la classica rivalità femminile ha scelto come terzo conduttore l’attore Pierfrancesco Favino. Nonostante si tratti di un uomo e di una donna, tuttavia, pare che non manchino le tensioni.

MICHELLE HUNZIKER SMENTISCE CON IL SORRISO LA RIVALITA’ CON PIERFRANCESCO FAVINO

Secondo quanto riporta il settimanale Spy, tra Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino, durante i primi giorni di lavoro, sarebbero nate le prime incomprensioni. A scatenare la rivalità dei due sarebbe stato il diverso modo di voler condurre Sanremo 2018. Secondo Spy «l’attore non si sarebbe molto allineato al linguaggio televisivo, alle idee, alla comicità leggera della bella conduttrice. L’attore preferisce i testi impegnativi e l’umorismo in stile Paola Cortellesi e Virginia Raffaele. In realtà alla base del mancato shooting fotografico con i conduttori ci sarebbe l’indecisione della Rai sul nome dell’ipotetico quarto presentatore: Michelle vorrebbe Ilaria D’Amico per giocare sulla rivalità tra prime donne, mentre Pierfrancesco preferirebbe una figura a lui più congeniale, una comica con i suoi tempi e la sua formazione come Sabrina Impacciatore». Chi la spunterà, dunque? In attesa di scoprire se ci sarà davvero un quarto conduttore e se i rumors sulla rivalità con Favino siano veri, la Hunziker risponde a tutto sfoggiando il suo bel sorriso.

