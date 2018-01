Sossio e Ida/ Uomini e donne, è finita, anzi no: la dama torna sui suoi passi ma...

Sossio e Ida fanno discutere in studio e sui social dove Uomini e donne torna in vetta proprio per la relazione (o quasi) finita tra il cavaliere e la dama, cosa succederà?

24 gennaio 2018 Hedda Hopper

Sossio Aruta, Trono over

Sossio Aruta e Ida tornano al centro dello studio ma, soprattutto, al centro delle polemiche di Uomini e donne. Il trono over torna in onda oggi dopo qualche giorno di pausa, e riparte da Gemma Galgani e Giorgio Manetti, ma ci sarà spazio anche per Ida e Sossio Aruta. Il calciatore sembra davvero non avere fortuna con le donne e anche con Ida le cose non stanno andando per il verso giusto dopo la solita partenza in quarta tra telefonate e approcci fisici, ma cosa è successo tra loro adesso? Proprio nell'ultima puntata in onda la scorsa settimana, Ida ha comunicato a Sossio di voler chiudere con lui per piacere di Riccardo con il quale vorrebbe andare avanti e visto che proprio il calciatore sembra disturbarlo, lei ha deciso di mollare la presa ma forse lo ha fatto davvero troppo in fretta.

SOSSIO ARUTA E IDA INSIEME OPPURE NO?

Sossio e Ida tornano al centro dello studio proprio oggi per parlare di quello che è successo dopo la puntata. A quanto pare l'aut aut di Riccardo è finito nel vuoto perché la dama, dopo aver detto sì, ha deciso di tornare sui suoi passi e dopo la puntata ha sentito ancora Sossio Aruta che sembra aver apprezzato il gesto. La cosa non piace ai presenti in trasmissione e nemmeno al cavaliere che non capisce la decisione della dama e nemmeno quello che è successo in questi giorni lontano dagli studi. Ida ha cambiato idea ma sembra pronta a ricambiarla visto che oggi confermerà la sua voglia di confermare con Riccardo dimenticando Sossio Aruta, un altro due di picche in arrivo per il calciatore?

